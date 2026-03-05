משרד החוץ של אזרבייג'ן אישר הבוקר (חמישי) כי שני כטב"מים ששוגרו משטח איראן פגעו בנמל התעופה הבינלאומי במובלעת נחצ'יבאן.

שני בני אדם נפצעו בתקיפה. נזק נגרם לתשתיות בנמל התעופה.

זוהי התקיפה האיראנית הישירה הראשונה נגד השכנה מצפון מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי" בשבת האחרונה.

התקיפה בוצעה נגד נמל תעופה צבאי-אזרחי במובלעת האוטונומית נחצ'יבאן, המרוחק כ-10 ק"מ בלבד מהגבול האיראני.

בתגובה, באקו זימנה את שגריר איראן לשיחת נזיפה חריפה והבהירה: "אזרבייג'ן שומרת לעצמה את הזכות להגיב".

התקיפה האיראנית, אם התרחשה במכוון, אינה מקרית. אזרבייג'ן נחשבת לאחת השותפות הביטחוניות הקרובות ביותר של ישראל באזור.

במשך שנים דווח כי היא מקיימת שיתוף פעולה ביטחוני נרחב עם ישראל ומסתייעת בציוד צבאי מתוצרתה.