שוב קיבלתי סיפור כואב. הפעם על רווקה בת 45, שהוריה הפעילו עליה מכבש לחצים כדי שתגיע לסעודת פורים אצל אחותה הקטנה, למרות שהיא התחננה שיוותרו לה.

"אני לא מצליחה להבין איך אנשים משכילים יכולים להיות כל כך אטומים לבריאות הנפש של הבת שלהם", היא כתבה לי בכאב. "זה פשוט מופלא ממני... אני יודעת שהם לא עושים לי בדווקא והכוונות שלהם טהורות, אבל ההתנהלות שלהם מרגישה לפעמים כמו תאונת שרשרת".

בעקבות המקרה הזה ואחרים, ניסחתי עשרה כללים להורים - מה כדאי להגיד, וממה עדיף להימנע. המפגש בין הורים לילדים מחפשי זוגיות הוא לעיתים כמו הליכה בשדה מוקשים רגשי: ההורה רוצה להושיט יד תומכת, אבל הילד מרגיש יד לוחצת וחונקת. כדי שהבית יהפוך למקום של נחמה ולא של עימות, הנה 10 נקודות שהן בעצם תנועות בנפש:

1. כלל "המבט אל השלם"

הבן או הבת שלכם אינם "בעיה שצריך לפתור" או "משימה שלא הושלמה". הם עולם מלא. כשאתם פוגשים אותם, אל תחפשו את הטבעת שחסרה על האצבע - חפשו את האור שקיים בעיניים. דברו איתם על הספר שקראו, על העבודה, על החלומות שלהם. תנו להם להרגיש שהם "שווים" ושלמים גם ללא הסטטוס הזוגי.

2. קדושת השתיקה (או: ה"נו" שחונק)

לפעמים השתיקה שלכם היא הדיבור החזק ביותר של האהבה. הילד יודע שאתם רוצים בטובתו; הוא לא זקוק לתזכורת שבועית בערב שבת. השתיקה משדרת: "אני סומך עליך, אני מאמין בך, ואני לא לוחץ עליך לפי לוח הזמנים שלי".

3. תהיו "תיבת תהודה", לא "מוקד שירות"

כשילד משתף בקושי או בדייט שנכשל, הוא לא מחפש פתרונות טכניים או משפטי העצמה ריקים ("אל תדאג, זה יבוא"). הוא מחפש שפשוט הלב שלכם יהיה שם איתו בתוך הכאב. פשוט תגידו: "אני שומע כמה זה היה מורכב, אני איתך".

4. פרוטוקול "הדפיקה בדלת"

לפני שאתם מעלים הצעה לשידוך, בקשו רשות. "היי חמוד, עלה לי רעיון למישהי, מתאים לך לשמוע עליו עכשיו?". מתן הרשות מחזיר לילד את השליטה על חייו ומוריד מיד את חומות ההגנה.

5. הכרה בעמל הדרך

אל תבטלו את הקושי של הדור הזה. עולם הדייטים של 2026 הוא עולם רועש, מבלבל ומתיש הרבה יותר ממה שהיה פעם. הכרה בקושי ("אני רואה כמה כוחות זה דורש ממך") בונה הערכה, בעוד שביטולו ("מה הבעיה? פשוט תחליטו") בונה חומות.

6. המקלט הבטוח

הפכו את הבית למקום היחיד בעולם שבו לא שופטים אותם. בחוץ הם צריכים "למכור" את עצמם, להרשים ולעמוד במבחנים. אצלכם הם צריכים להיות מסוגלים להוריד את המסכות, ללבוש פיג'מה ולהרגיש אהובים - בדיוק כפי שהם.

7. חגיגת ה"יש"

חזקו והעצימו כל הצלחה אחרת בחייהם: קידום בעבודה, סיום לימודים, התנדבות או תחביב חדש. כשהורה חוגג את ההישגים האלו בלב שלם, הילד מבין שהערך שלו בעיניכם אינו מותנה בהקמת משפחה.

8. הימנעו מ"מבט הרחמים"

אין דבר שפוצע את הנפש יותר ממבט מרחם של אמא בקידוש, או אנחה של אבא כשעובר זוג צעיר. הרחמים שלכם מחלישים אותם. במקום רחמים, שדרו חוסן ואמונה. הם לא מסכנים, הם במסע.

9. גשר של פגיעות

לפעמים כדאי לשתף בקשיים שלכם - לא כדי להטיף, אלא כדי לייצר קרבה. ספרו על התמודדויות שלכם ועל ספקות שהיו לכם. כשאתם משחררים את הציפייה לשלמות מעצמכם, אתם משחררים גם אותם מהצורך להיות מושלמים.

10. תפילה שקטה, אהבה גלויה

תתפללו עליהם בחדרי חדרים כמה שתרצו, אבל מול הילד - פשוט תהיו אבא ואמא. שהמסר שעובר בחיבוק שלכם יהיה: "אני אוהב אותך בגלל מי שאתה, לא בגלל מי שאני רוצה שתהיה".

אבינועם הרש הוא בנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

