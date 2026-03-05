מטוס אל על שהיה דקה מנחיתה, עלה חזרה לגובה, בעקבות טיל ששוגר מאיראן בשעות הבוקר.

היום צפויות לנחות בנתב"ג בסך הכול 17 טיסות, והפנים כבר לתגבור הטיסות החל ממחר, כשהמטרה היא להכפיל את הכמות כדי להביא כמה שיותר ישראלים לארץ.

בחדשות 12 דווח כי החל מיום ראשון יהיה אפשר לצאת מישראל לחו"ל במתווה הבא: טיסה אחת לשעה, 50 נוסעים בלבד יוכלו לעלות על כל מטוס, לא תתאפשר שליחת כבודה לבטן המטוס, על הנוסעים יהיה לבצע צ'ק אין מוקדם לטיסה, ההגעה לנתב"ג - שעה וחצי לפני ההמראה, תיאסר כניסת מלווים לטרמינל והוצאת הטיסות - על בסיס מטוסי החילוץ הנכנסים.

מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, הבהיר במסיבת עיתונאים כי המערכת ערוכה לקליטה של בין 8,000 ל-9,000 נוסעים בכל יום עבודה. להערכתו, במתכונת הנוכחית ניתן יהיה להשיב את כל הישראלים המעוניינים בכך בתוך שבוע עד עשרה ימים.