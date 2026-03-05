יצחק ביטון, אביהם של יעקב בן ה-17, אביגיל בת ה-15 ושרה בת ה-13, שנרצחו בפגיעת הטיל בבית שמש ביום ראשון. יצחק ביטון, התראיין הבוקר (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', וסיפר על האירוע. יצחק ניצל מהפגיעה, כשנשאר בביתו יחד עם רעייתו תמר ובתו הקטנה רחל.

"הטיל פגע בהם כשהם היו במקלט בבית הכנסת. אחרי כמה דקות שמענו פיצוץ אדיר, היה הדף חזק שכמעט מוטט את הבית. הבטתי מהחלון וראיתי עשן שחור באזור בית הכנסת", סיפר יצחק.

"מאוד חששתי, לא רציתי לגשת, אבל כשראיתי המולה מאוד גדולה הבנתי שמשהו מתרחש שם. בית הכנסת נחרב לחלוטין והמקלט התמוטט מהפגיעה".

יצחק סיפר: "ראיתי שמוציאים משם גופות של אנשים. הייתה תקווה שיתרחש נס, אבל לאור הנתונים לא ראיתי כיוון".

על שלושת ילדיו שנרצחו אמר: "הילדים עשו מעשים טובים, מגיל מאוד צעיר. בעשייה עצמית ובעשייה מול הכלל. הם עזרו להמון ילדים אחרים. היו עושים מסיבות פורים וחנוכה. הם היו משקיעים בלימודים, אבל תמיד הסתכלו על הזולת".

יצחק דיבר גם על בתו הצעירה רחל, שניצלה מפגיעת הטיל: "היא מאוד בוגרת ומודעת למה שקרה. יש לה קושי לקבל את זה, אבל היא מבינה".

בנוסף לשלושת האחים, הותרו לפרסום שמות הנרצחים ברוריה ויוסף כהן, אם ובנה, וגבריאל ברוך רווח, אורן כץ, שרה אלימלך ובתה רונית.