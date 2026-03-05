ניתוח חירום בתינוקת תחת אזעקות דוברות הדסה

צוות רפואי בבית החולים הדסה עין כרם ביצע ניתוח חירום בתינוקת בת ארבעה חודשים בזמן אזעקות שנשמעו באזור ירושלים, כאשר חדר הניתוח ממוקם ארבע קומות מתחת לאדמה.

הניתוח נדרש בעקבות מצב רפואי מסוכן המכונה "בקע כלוא", המחייב טיפול מיידי בשל סכנת חיים. במהלך המצב, קטע מהמעי נדחף דרך פתח בדופן הבטן ונלכד בו, דבר שעלול לפגוע באספקת הדם לרקמה.

את הניתוח ביצעו ד"ר ליסנדרו לוקס, מנהל יחידת כירורגיה אונקולוגית בילדים בהדסה, יחד עם ד"ר צליל מרדכי חן, לצד צוות חדר הניתוח.

ד"ר לוקס הסביר, "מדובר במצב המכונה 'בקע כלוא' ומחייב ביצוע ניתוח באופן מיידי מאחר ונשקפת סכנת חיים ממשית".

הוא תיאר כי במקרה זה קטע מהמעי הדק נדחף דרך פתח צר בדופן הבטן ליד המפסעה ואינו יכול לחזור פנימה. לדבריו, מצב זה עלול לגרום ללחץ על הרקמה, לפגיעה באספקת הדם ואף לנמק וזיהום מסכן חיים.

במהלך הניתוח נשמעה אזעקה באזור, אך הצוות הרפואי נותר בחדר הניתוח והמשיך בפעולה הרפואית. ד"ר מרדכי חן סיפרה, "שמענו את האזעקה אך כולנו ניתחנו בסביבה בטוחה ולכן המשכנו בהליך שמציל את החיים של התינוקת. זה הדבר היחיד שראינו לנגד עיננו".

לדבריה, הניתוח הסתיים בהצלחה והתינוקת התאוששה במהירות. "לשמחתנו הניתוח הסתיים בהצלחה מלאה והתינוקת התאוששה במהירות. ההורים המתוחים שלא ששו להסתובב איתה יותר מדיי מחוץ לבית, הרגישו כאן בטוחים גם הם ועכשיו יחזירו אותה לאחר התאוששות לביתה".