ישראל גנץ לצד נפל עצום מטיל איראני דוברות

נפל גדול מטיל איראני התרסק אתמול (רביעי) בסמוך למכולת ביישוב חרשה שבבנימין, במרחק קטן ממבנים סמוכים. האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים.

על פי הדיווח, הנפל היה בדרכו למרכז הארץ ולנתב"ג, ופגע בקרקע באזור היישוב הממוקם בנקודה גבוהה במיוחד - מתחת לנתיב הנחיתה של מטוסי נוסעים.

בזמן הפגיעה לא שהו אנשים במקום והנפל לא פגע במבנים. גם בימים האחרונים אותרו ברחבי מועצת בנימין רסיסים ונפלים שנפלו בעקבות יירוטים.

עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום חבלני המשטרה יחד עם עובדי אגף הביטחון של מועצת בנימין. הכוחות זיכו את הנפל וביצעו בדיקות כדי לוודא שאינו מהווה סכנה.

בהמשך הועבר הנפל לבניין המועצה באופן בטיחותי, כחלק ממאמץ להמחיש לתושבים את גודל הסכנה הטמונה ברסיסים ובנפלים.

במועצה הדגישו כי רסיסים ונפלים מסוג זה עלולים להיות גדולים ומסוכנים במיוחד, וכי פגיעה במבנה מגורים עלולה הייתה להסתיים בתוצאות קשות.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר, "הנפל העצום הזה הוא גם סימן לניסים שמתרחשים כאן וגם איתות אזהרה ברור. לצד ההקפדה על הנחיות פיקוד העורף אנחנו חייבים לחזק את המיגון ולהוסיף מיגוניות בהתיישבות הצעירה ובחוות בבנימין".

גנץ הדגיש לתושבים, "אם מזהים נפל או רסיס, אסור בשום אופן לגעת בו. יש להתרחק מהמקום ולהתקשר מיד למוקד הביטחוני של המועצה במספר 1208. נפל כזה מסכן חיים".