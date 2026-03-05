ח"כ אלי דלל, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, התייחס להליך בראיון לערוץ 7 ואמר, "אנחנו כרגע נמצאים בוועדת הכספים, למרות המלחמה, אני חושב שהדיונים האלה הם מאוד מאוד חשובים. אנחנו דנים כרגע בתקציב המדינה על הסעיפים שלו. ממש כרגע יצאתי מהוועדה. דנו בנושא רווחי הבנקים בבוקר, על פטור לגבי נושא של תרומות, ובהמשך נדון גם בנושא של מס רכוש. אני חושב שהדיונים האלה חשובים".

לדבריו, אישור התקציב בתקופה הנוכחית מהווה מסר כלכלי משמעותי. "אני בכלל חושב שתקציב המדינה חשוב שיעבור. דווקא בזמן מלחמה חשוב שיעבור מהסיבה שהוא מראה על יציבות כלכלית, מראה על יכולת ורצון להשפיע על הכלכלה הן ברמה הפנימית והן ברמה הלאומית וחוץ. כי בסך הכל כשמסתכלים על מדינת ישראל, ברגע שיש תקציב זאת אומרת שאנחנו בעצם נמצאים במצב כלכלי יציב ונכון. וזו בעצם המטרה שלנו להעביר את התקציב עד סוף מרץ".

דלל התייחס גם לאופי הדיונים בוועדה והיחסים בין הקואליציה לאופוזיציה. לדבריו, "קודם כל אני חייב לומר שהדיונים נעשים באופן מקצועי. אופוזיציה וקואליציה. נכון שקואליציה תמיד רוצה להעביר דברים מסוימים והאופוזיציה דברים אחרים, למשל הדיון בנושא של כספים קואליציוניים, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק הפוליטי".

עוד ציין כי לדעתו חלק מהסוגיות ראויות לדיון נפרד ולא במסגרת חוק ההסדרים, ואמר, "יש תקציב שהובא על ידי משרד האוצר, התקציב הזה עבר בממשלה. יש בו כמה רפורמות שהייתי עושה אותן בשלב יותר מאוחר, שהייתי דן בהן אולי ברמה אחרת ולא בחוק ההסדרים. לדוגמה מס רכוש, שכבר בחלקו הוא לדעתי לא יעבור. אבל אני צריך להסתכל על כל התקציב כולו. החשיבות בהעברת התקציב היא ציווי, ובמיוחד בזמן המלחמה".

בסיום הריאיון התייחס דלל גם להתמודדות האישית עם המצב הביטחוני ואמר, "אני כמו כל עם ישראל. אנחנו גם רצים בזמן ההזעקות לממ"ד. מה שמטריד אותי זה בעיקר ההורים שלי שנמצאים בתל אביב. הם מבוגרים ואין להם שם ממ"ד. הצעתי להם לבוא אליי לנתניה, הם לא מוכנים. אבל אנחנו, כחלק מעם ישראל, למרות זאת הגענו הבוקר לכנסת כדי להמשיך לעשות את העבודה שלנו למען עם ישראל".