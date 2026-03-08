בראיון לערוץ 7 פותר המזרחן ד"ר מרדכי קידר את תעלומת ההיגיון שמאחורי ירי הטילים ושיגור הכטב"מים האיראנים לעבר מדינות מוסלמיות באזור, כולל כאלה שהשתדלו להיות ידידותיות כלפי האיראנים.

לדבריו "לעובדה שהמדינות הללו הן מוסלמיות אין לה משמעות עבור האיראנים. המשמעות היחידה היא שיש למדינות הללו אפשרות ללכת לטראמפ ולהתלונן אצלו על המלחמה ולבקש שיפסיק אותה כי כתוצאה מהמלחמה הזו הן נפגעות. בפועל מה שקורה הוא שכולם מתאחדים כעת נגד איראן ולא נגד אמריקה".

"הרציונל שלהם הוא לא הרציונל שלנו. הם סבורים שככל שיהיה רע יותר יהיה יותר טוב, כי אז כולם יאשימו את האמריקאים שהם השטן הגדול שפועל יחד עם השטן הקטן, ישראל, ושני השטנים הללו פועלים נגד הציוויליזיציה האיסלאמית המאוחדת. כך הם רואים את העולם, אלא שלא כל העולם האיסלאמי שותף לראיית העולם הזו", אומר קידר.

ומה באשר ליום שאחרי בראייה האיראנית, האם לא מעסיק אותם הניתוק מול העולם האיסלאמי שנוצר כעת? "לא מעניין אותם כלום. הם רוצים לשרוד ובכל מחיר, כולל מחיר של קלקול יחסים עם כל העולם ובני זוגו".

עוד מוסיף ד"ר קידר וקובע כי במציאות הנוכחית אין כל הבדל ביחסן של מדינות סוניות למדינות שיעיות. "אף אחד גם לא אומר שנעזור לאיראנים שמותקפים על ידי הכופרים הנוצרים. גם את דהבר הזה לא ראינו", הוא אומר ומזכיר כי "רוב הסונים לא רואים בשיעה דת מוסלמית אלא דת כפירה".

אם כן, שוב האיראנים טועים בהערכת המצב, והפעם מול העולם המוסלמי.