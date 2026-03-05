האיראנים, כך נראה, יורים לכל כיוון ובין השאר ירו לראשונה כטב"מים גם על אזרבייג'אן, המדינה שעושה כל מאמץ כדי לשמר יחסים טובים גם עם איראן וגם עם ישראל. שני אזרחי אזרבייג'אן נפגעו באירוע. על הצפוי בזירה הזו שוחחנו עם רומן גורביץ', שגריר כבוד של הסוכנות היהודית באזרבייג'אן.

"האיראנים מתגרים בכל העולם. היה מידע על כך שהם שלחו טיל בליסטי לבסיס אמריקאי בטורקיה. הטיל יורט, אבל הם אומרים שהם לא עשו את זה כי הם מכבדים את הריבונות של טורקיה. הם מנסים לעשות כמה שיותר רעש ואש ולגרור כמה שיותר מדינות למלחמה הזו", אומר גורביץ'.

לזאת הוא מוסיף ומדגיש כי "אזרבייג'אן תמיד ידעה לעמוד על האינטרס הלאומי שלה, ובאותו זמן גם לבנות יחסים טובים עם כולם, גם עם מערב אירופה, גם עם ארה"ב, גם עם איראן וגם עם ישראל. זה כוחה של ההנהגה באזרבייג'אן".

גורביץ' מציין בדבריו כי על אף השאיפה לשמר יחסים טובים עם מדינות רבות ועוינות זו לזו כבודה וריבונותה של אזרביג'אן ניצבת במקום גבוה של חשיבות ובשם דאגה זו לשלום האזרחים אין כוונה שם לאפשר פגיעה באזרחים האזרים. בהקשר זה מזכיר גורביץ' את העימות בין אזרביג'אן לרוסיה לאחר שהרוסים הפילו מטוס אזרחי והביאו למותם של רבים. אזרבייג'אן לא הסתפקה בהתנצלות החוזרת של רוסיה והיא מציבה גם בפני הממשל הרוסי שורת דרישות בעקבות האירוע.

על המניע שמוביל את האיראנים לתקוף באזרבייג'אן משער גורביץ' כי חוזקה של המדינה ועצמאותה מפריעה לכמה משכנותיה ובהן איראן. בנוסף מטרידה אותם הברית עם ישראל וההתקרבות המשמעותית בינה לבין ארה"ב. "האיראנים לא אוהבים את זה".

"האזרים ניסו לשמור על יחסי כבוד עם כולם, כולל איראן. היו תקופות מתוחות, אבל רק בעקבות התגרות איראנית. האזרים עשו הכול כדי לשמור על היציבות. שני הכטב"מים שנשלחו מאיראן, אחד פגע בנמל תעופה קרוב לגבול ואחד ליד בית ספר באחד מהכפרים. במזל ילדים לא נפגעו", הוא מציין.

בעקבות האירוע פרסם משרד החוץ האזרי הודעה הקובעת כי מדובר בפגיעה חמורה בריבונות האזרית והדרישה מאיראן היא לחדול את התוקפנות הזו באופן מיידי. לדברי גורביץ' אמנם חשובה לאזרבייג'אן היציבות האזורית ויחסי הכבוד עם השכנות, אך לא על חשבון ביטחון האזרחים.

עוד הוא מעריך כי גם מאחורי הירי, כמו גם מאחורי שמועות שמופצות אודות כניסת הכורדים ללחימה, עומדת השאיפה האיראנית לייצר כאוס אזורי. "אזרבייג'אן לא תיתן לזה לקרות", הוא בטוח ומביע תקווה שבדרכיה הדיפלומטיות והאחרות תדע אזרבייג'אן לטפל בפרובוקציות האיראניות.