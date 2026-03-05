צה"ל פרסם היום (חמישי) הודעת פינוי לתושבי רובע הדאחיה שבביירות וקרא להם לעזוב את בתיהם באופן מיידי.
בהודעה שפרסם דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, נכתב: "הודעה דחופה לתושבי הדאחיה בביירות - הצילו את חייכם והתפנו מבתיכם מיד".
על פי ההודעה, תושבי השכונות ברג' אלבראג'נה ואלחדת' נדרשים לנוע מזרחה לכיוון אזור הר הלבנון דרך כביש ביירות-דמשק.
לתושבי השכונות חארת חריכ ואלשיאח הונחה הוראה לנוע צפונה לכיוון טריפולי דרך כביש ביירות-טריפולי, וכן מזרחה לכיוון הר הלבנון דרך כביש אלמתן המהיר.
בצה"ל הדגישו כי חל איסור לנוע דרומה, והזהירו כי תנועה לכיוון זה עלולה לסכן את חיי התושבים.