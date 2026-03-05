אדרעי קורא לפינוי הדאחיה בביירות דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (חמישי) הודעת פינוי לתושבי רובע הדאחיה שבביירות וקרא להם לעזוב את בתיהם באופן מיידי.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, נכתב: "הודעה דחופה לתושבי הדאחיה בביירות - הצילו את חייכם והתפנו מבתיכם מיד".

על פי ההודעה, תושבי השכונות ברג' אלבראג'נה ואלחדת' נדרשים לנוע מזרחה לכיוון אזור הר הלבנון דרך כביש ביירות-דמשק.

לתושבי השכונות חארת חריכ ואלשיאח הונחה הוראה לנוע צפונה לכיוון טריפולי דרך כביש ביירות-טריפולי, וכן מזרחה לכיוון הר הלבנון דרך כביש אלמתן המהיר.

בצה"ל הדגישו כי חל איסור לנוע דרומה, והזהירו כי תנועה לכיוון זה עלולה לסכן את חיי התושבים.