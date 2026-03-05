יממות לאחר האסון הכבד בבית שמש, חבר הכנסת מאיר פרוש ביקר היום בעיר.

בביקור השתתף ראש העיר שמואל גרינברג, ממלא מקום ראש העיר שמעון גולדברג וחבר מועצת העיר אברהם נחמן פרנקל.

במהלך הביקור הגיעו לניחום אבלים אצל משפחות כהן, כץ ורווח, היושבים שבעה על יקיריהם הי"ד שנרצחו בפגיעת הטיל האיראני בעיר.

בניחום אבלים בבית משפחת רווח, שם יושב שבעה אביו של גבריאל ברוך הי"ד, מקים בית הכנסת שנהרס באסון, הנציגים סיכמו לפעול יחד להקמה מחדש של בית הכנסת לעילוי נשמת הקדושים הי"ד.

בניחום אבלים בבית משפחת כהן, הודו בני המשפחה לרב לשירותי דת וממלא מקום ראש העיר יהודה שלאמע, שכמתנדב 'צוות הצלה' השתתף בפעולות החילוץ וההצלה במקום הנפילה והציל את אלמנתו של יוסי הי"ד.

לאחר מכן סיירו הנציגים במקום נפילת הטיל וקיבלו סקירה מראש העיר שמואל גרינברג על פעילות העירייה לטיפול מיידי במשפחות שנפגעו ופונו, והעבודה המאומצת להתחיל בעבודות השיקום באופן מהיר.

"כל העם היהודי שותף לכאב ומזועזע מהמקרה הקשה שהתרחש בעיר בית שמש", אמר ח"כ פרוש. "כל הרשויות מחויבות לסייע בכל דרך אפשרית למשפחות שנפגעו ובפעילויות השיקום במקום הנפילה. אנחנו תמיד עם בית שמש, וכעת אף יותר מתמיד".