כוחות משטרה גדולים, לוחמי מג"ב וחברי כיתות כוננות עורכים סריקות נרחבות באזור הגליל ומועצה אזורית משגב.

המצוד החל בעקבות דיווח של בני משפחתו של חשוד, לפיו הוא עזב את ביתו לאחר שהצהיר כי בכוונתו לבצע "מעשה רע".

המשטרה הקימה מחסומים לאורך צירי התנועה המרכזיים בגליל בניסיון לאתר את הרכב או את הדמות החשודה.

במועצה האזורית משגב הונחו כיתות הכוננות להציב שני לוחמים חמושים בשערי היישובים. התושבים באזור התבקשו לגלות ערנות, להיכנס לבתים ולנעול דלתות.

בשלב זה כל כיווני החקירה נבדקים - החל מרקע אישי/נפשי ועד לחשש לאירוע פח"ע.