על רקע המלחמה הרשתות החברתיות מוצפות בימים אלה בתכנים מזויפים ומטעים הקשורים לעימות בין ישראל, ארה"ב ואיראן.

מדובר בתמונות וסרטונים שחלקם נוצרו באמצעות בינה מלאכותית, אחרים לוקחו מתיעוד ישן בן חודשים ושנים, ויש שמקורם במשחקי מחשב.

בין הפוסטים המטעים שזכו לתפוצה רחבה: תמונה המציגה כביכול את גופת המנהיג האיראני עלי חמינאי תחת הריסות, שהתגלתה כתמונה שיוצרה באמצעות בינה מלאכותית.

כלי הזיהוי של גוגל איתר בה סימון דיגיטלי המעיד על כך שהיא נוצרה או נערכה באמצעות מודל AI. עד כה לא פורסמה תמונה רשמית כלשהי של גופתו.

ניתוח שערך אתר Wired למאות פוסטים ב-X (טוויטר לשעבר), שחלקם רשמו מיליוני צפיות, העלה שהפלטפורמה ממשיכה לשמש במה ליצירת תמונת מציאות מעוותת ושקרית, עם בקרה מינימלית מצד החברה. בין הדוגמאות: תמונה שטענה שמתקן מכ"ם אמריקאי בקטאר נהרס לחלוטין, שהתגלתה כעיבוד AI של תמונת גוגל ארת' מאוקטובר האחרון. הזיוף זוהה בזכות מיקומים זהים של כלי רכב.

הטעיות נוספות כללו תמונה של מטוס מיג איראני שהוצגה כמטוס אמריקאי או ישראלי בשמי טהרן, סרטונים של מתקפות טילים באיראן או בבחרייין שהוצגו כמתקפות איראניות על ישראל, וסרטונים מהסבב הקודם בין ישראל לאיראן שהוצגו כעדכניים. פוסט של שיגור טילים איראניים לעבר ישראל מאוקטובר 2024, שטען שמדובר במתקפה עדכנית על דובאי, רשם 4.4 מיליון צפיות.

במקביל פועלים ב-X חשבונות פרו-איראניים שמשתמשים בפלטפורמה לקידום תעמולה שקרית. אחד מהם פרסם תמונה ממתקפת טילים בדובאי תוך טענה שמדובר בפגיעה ברגע זה בתל אביב. X לא הגיבה לדיווחים בנושא.

גם ערוצי טלגרם ארמניים מציפים את הרשת בגל דיווחי כזב על "ניצחונות" של משמרות המהפכה והצבא האיראני. בין הטענות: פגיעה ישירה בבסיס גלילות, חיסול נתניהו ובכירים ישראלים, תקיפה בבסיס האמריקאי אינצ'ירליק בטורקיה, ופגיעה בספינת מלחמה אמריקאית. בחלק מהערוצים מופיע גם שיח אנטישמי בוטה, כולל קללות מפורשות נגד יהודים.

רוב הערוצים שמובילים את גל הדיווחים הם אנטי ממשלתיים בארמניה, מתנגדים לראש הממשלה ניקול פשיניאן ולמהלכי פיוס עם אזרבייג'ן, ומתנגדים למסגרת כלכלית בחסות ארה"ב שנועדה להפחית את תלות ארמניה ברוסיה ובאיראן.

במקביל, בחלק מהערוצים מופיע גם שיח אנטישמי בוטה. כך למשל, חשבונות כמו 'רדיקל ארמני' שבסמל שלהם משולב דימוי המזוהה עם הנאצים, מלווים תכנים פרו איראניים בקללות מפורשות נגד יהודים, כולל שימוש במונח הגנאי "ז'ידים", לצד שבחים על פעילות מערכות ההגנה האווירית של איראן.

הקו הזה מתחבר גם לנרטיבים שמופצים ברשת ומנסים לקשור את ישראל ואת "העולם היהודי" למה שמכונה "קובצי אפשטיין" על רקע פרשת ג'פרי אפשטיין וגיסליין מקסוול. בערוצים שונים מצוטט בכיר איראני שאמר בשידור בטלוויזיה הממלכתית כי איראן נלחמת במי ש"או אונסים ילדים, או מפוצצים אותם", ניסוח שנועד לתדלק שנאה.

לפי המעקב אחר הערוצים, בניגוד לגלים קודמים, ערוצי תעמולה איראניים רשמיים אינם בולטים הפעם בזירה. חלק גדול מהחומרים נכתב ומעובד בידי מנהלי ערוצים ארמניים עצמם, שלוקחים סרטונים ממקורות איראניים ומוסיפים להם כיתובים נלהבים ולעיתים מסיתים. באותם ערוצים אנטי-ממשלתיים מופצת גם טענה כוזבת לפיה במחאות קודמות בארמניה "נהרגו יותר מ-30 אלף משתתפי הפגנות".

גם אתר Livenews.am מזוהה עם הקו הזה. באתר מציג "אנליטיקאי" מקומי את הטענה כי "המלחמה הגדולה בין מדינות הטרור ישראל וארצות הברית נגד איראן כבר החלה", כחלק משיח שמתחבר לאנטי מערביות ואנטי ישראליות.

הבלוגר הישראלי ממוצא רוסי, אלכסנדר לאפשין, כתב לאחרונה על עלייה בשיח אנטישמי בארמניה. בדבריו תיאר פרדוקס מעניין: ארמנים רבים חולמים על התקרבות למערב אך במקביל מאמצים ברשתות החברתיות עמדות פרו-איראניות ואנטי-יהודיות.

"כאשר ערוצים שמפיצים דיווחי כזב ושיח אנטישמי צוברים קהל ומציגים עצמם כ'פטריוטים', זו תזכורת לכך שהמלחמה על התודעה מתנהלת גם מחוץ למזרח התיכון ולעיתים דרך מי שטוענים שהם פועלים בשם אינטרסים מקומיים בזמן שהם מהדהדים נרטיבים זרים".