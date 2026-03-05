הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר, פנו במכתב לשרת התחבורה מירי רגב ומחו על חילולי השבת המתוכננים במסגרת הפעלת מערך התחבורה במהלך השבת הקרובה.

במכתבם טענו הרבנים כי מדובר במהלך שמתוכנן על ידי רשויות המדינה למרות שלדבריהם אין בו חשש לפיקוח נפש, וכי ההחלטה התקבלה ללא התייעצות עם הרבנות הראשית לישראל.

"אנו מוחים בזה נמרצות על חילולי השבת ההמוניים המתוכננים לשבת זו, באופן רשמי על ידי ממשלת ישראל, במצבים שבוודאי אין בהם משום פיקוח נפש כלל, ובלא התייעצות עם הרבנים", כתבו.

מחאת הרבנים מגיעה בעקבות עדכון שפורסם על ידי רכבת ישראל בדבר הפעלת רכבות במהלך סוף השבוע.

על פי הפרסום באתר רכבת ישראל, מתחנת נמל התעופה בן-גוריון, החל מיום שישי בשעה 13:00 ועד יום ראשון בבוקר, יופעל מערך רכבות בשיטת "מלא וסע" ובהתאם לביקושים.

הרכבות צפויות לצאת מתחנת נתב"ג אל תחנת תל אביב סבידור מרכז, ומשם יוכלו הנוסעים להחליף רכבות ליעדים נוספים או להשתמש בקווי אוטובוס סדירים ממסופי התחבורה הסמוכים.

באתר הרכבת צוין כי "המערך הייעודי יפעל במתכונת 24/7, בשיטת 'מלא וסע' ובהתאם לביקושים".