תיעוד: חיסול המחבל מעין הטיל צילום: דובר צה"ל

חיל הים ביצע היום (חמישי) תקיפה ראשונה במבצע "שאגת הארי" במרחב טריפולי וחיסל את המחבל וסים עטאללה עלי, מפקד בארגון הטרור חמאס ששימש אחראי ההכשרות והאימונים במחלקה הצבאית של חמאס בלבנון.

על פי הודעת צה"ל, המחבל עסק בקידום מתווי טרור שנועדו לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל, ופעילותו היוותה איום ישיר על ביטחון המדינה. צה"ל אף פרסם תיעוד דרמטי של החיסול כפי שנקלט בעין הטיל ששוגר מספינת הטילים.

לצד החיסול הממוקד, חיל הים פועל באופן עצים לאורך כל ימי הלחימה נגד תשתיות ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. ספינות הטילים של החיל לוקחות חלק פעיל בהגנה על שמי המדינה, כאשר הן מגלות ומיירטות איומים אוויריים המשוגרים לעבר ישראל בכל יום.

במסגרת הפעילות, הושמדו גם מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון באמצעות אש מדויקת מהים.

רב-סרן ע', ראש מדור במרכז האש של חיל הים, התייחס לפעילות ואמר כי חיל הים ימשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה ובחלו של הציר האיראני כדי למנוע כל פגיעה באזרחי ישראל.