נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (חמישי) בקריית הכבאות וההצלה בראשון לציון, מלווה בנציב רב-טפסר אייל כספי. במהלך הביקור נפגש הנשיא עם חניכי קורס לוחמי האש, סייר בין האמצעים המבצעיים וקיבל סקירה על פעילות המערך תחת אש מבצע "שאגת הארי".

בנאום שנשא בתום הביקור, התייחס הנשיא הרצוג להתפתחויות הדרמטיות בגזרה הצפונית: "אנחנו נמצאים ברגעים שהם כמובן מאוד רגישים בכל מה שקשור ללבנון. מצד אחד, התראה ברורה ומיידית לפינוי הדאחייה - כיוון שאנחנו לא מתכוונים בשום פנים ואופן למצמץ למול איומי חיזבאללה, וכל הפעולות שהם מנסים לייצר כדי להסיט את האש ואת תשומת הלב".

לצד האיום הביטחוני, התייחס הנשיא לשינוי פוליטי אפשרי בביירות: "מצד שני, אני חייב לומר שממשלת לבנון נקטה בצעד אמיץ וחשוב בשעות האחרונות בכל מה שקשור למשמרות המהפכה, ואני מקווה שזה יימשך. לכולנו יש אינטרס משותף - יש קואליציה בינלאומית ואזורית אדירה שמטרתה להביא שינוי במזרח התיכון - בראש ובראשונה לנפץ את היכולות של אימפריית הרשע מאיראן".

הנשיא לא חסך בביקורת חריפה כלפי ממשלת ספרד על רקע עמדותיה במלחמה: "אנחנו רואים גם מדינות כמו ספרד, שלא רק שהיא מועלת בתפקידה כחברת נאט"ו - חברת האיחוד האירופי, שהייתה מזמן צריכה להתייצב למול אימפריית הרשע, אלא גם באיזושהי צורה משחקת משחק מוזר ובלתי נתפס".