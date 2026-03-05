רבים מתושבי שכונת רמת לח"י בבית שמש פונו בתחילת השבוע מבתיהם לאחר האסון הכבד בו פגע טיל איראני בשכונה וגרם למותם של תשעה בני אדם ולנזק נרחב למבנים ולתשתיות.

חלק ניכר מהמשפחות פונו למלונות בירושלים, ובהם גם מלון "ג'רוזלם גולד", שבו שוהים כיום תושבים רבים.

בראיון לערוץ 7 מספר יו"ר ועד השכונה, ניסים אדרי, משחזר את רגעי האסון. "שמעתי אזעקה אבל הנחתי שהכל יהיה כמו בכל פעם. זלזלתי ואמרתי 'יאללה, זה יעבור'. אנחנו כבר רגילים בבית שמש לשמוע אזעקות בומים, ואף פעם לא יתה נפילה".

אלא שכעבור רגעים ספורים הבין אדרי כי מדובר באירוע שונה. הוא מספר כי הבחין בטיל מתקרב לאזור והבין שהסכנה קרובה. "ראיתי את הטיל מתקרב. נלחצתי וחיפשתי איפה להתחבא. תוך מספר שניות בא הבום הגדול".

לדבריו, עוצמת הפיצוץ הייתה חריגה במיוחד. ההדף שנוצר בעקבות הפגיעה השליך אותו למרחק של מספר מטרים. "ממש נזרקתי מההדף שלושה-ארבעה מטרים והרגשתי שאני מאבד הכרה. לא ידעתי מה קורה איתי".

אדרי הבחין בלהבות גדולות באזור הפגיעה. "אני פותח את העיניים ורואה אש ענקית. התחלתי לצעוק 'הבית של ברוריה'".

לדבריו, באותם רגעים היה משוכנע כי אחד מבתי השכונה עלה באש. רק בהמשך הבין כי מוקד הפגיעה היה סמוך למבנה ציבורי. "תוך כמה רגעים התברר שלא היה מדובר בבית של ברוריה אלא בבית כנסת שבנוי על מקלט ציבורי".

מיד לאחר הפיצוץ החלו תושבים באזור לרוץ לעבר מקום הפגיעה, תוך ניסיון להזעיק עזרה. בשלב הראשון שררה במקום תחושת בלבול וחוסר ודאות. כעבור זמן מה החלו להגיע לזירה צוותי החירום וההצלה. "לקח זמן עד שהצליחו לפנות את כולם והיה קושי לזהות את הגופות".

לדברי אדרי, הקושי האישי עבורו גדול במיוחד משום שהכיר היטב רבים מהאנשים שנפגעו. הוא מתאר את תחושת האובדן הכבדה שמלווה את תושבי השכונה. "הלב כואב. אני מכיר את הנרצחים אחד אחד".

הוא מוסיף כי עוצמת הנזק בלתי ניתנת להסבר. "הטיל האיראני פגע באיזה ארבעה רחובות. עוצמה מפלצתית". לדבריו, גם מבנים שלא נפגעו ישירות, ספגו נזקים כבדים כתוצאה מעוצמת ההדף. חלונות נעקרו, מסגרות אלומיניום התפרקו וסדקים הופיעו בקירות.

לצד הקשיים, הוא מדגיש כי הקהילה המקומית מנסה להתמודד יחד עם האובדן ועם המציאות החדשה שנוצרה בעקבות האסון, תוך תקווה לחזור בהמשך לבתים ולשקם את השכונה שנפגעה.