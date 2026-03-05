משרד החינוך הודיע הערב (חמישי) כי מתווה הלמידה מרחוק בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ יימשך גם ביום ראשון הקרוב.

ההחלטה מגיעה על אף שפיקוד העורף עדכן את מדיניותו ואישר חזרה למקומות עבודה הנמצאים בקרבת מרחבים מוגנים.

במשרד החינוך הבהירו כי המדיניות לימים הבאים תיקבע בהתאם להערכת המצב ולהנחיות פיקוד העורף שיימסרו במוצאי שבת.

ככל שיחול שינוי בהנחיות ותתאפשר הפעלה פיזית של בתי הספר, תינתן התראה של לפחות 24 שעות של היערכות לרשויות המקומיות, למוסדות החינוך ולהורים.

שר החינוך, יואב קיש, התייחס להחלטה ואמר: "התפיסה הבסיסית של מערכת החינוך היא שלמידה פיזית של תלמידים עם המורה ולצד חבריהם לספסל הלימודים היא הדרך החינוכית הטובה והנכונה ביותר. לצד זאת, האחריות לביטחונם של תלמידי ישראל וצוותי החינוך מחייבת לפעול בזהירות ובשיקול דעת. לכן הצעדים נבחנים בכובד ראש, בתיאום מלא עם פיקוד העורף ובקשב לרשויות המקומיות ולשטח. נמשיך לעדכן תוך כדי תנועה".

מנגד, בהנהגת ההורים הארצית הביעו זעם על הפער בין פתיחת המשק לסגירת מערכת החינוך. "מדובר בהחלטה חמורה ומנותקת מהמציאות. להחלטה זו השלכות ישירות על ציבור ההורים בישראל שנדרש להישאר בבית עם ילדיו, ובכך עלול להסתכן באובדן פרנסתו. במקום ללמוד מניסיון העבר ומסבבים קודמים ולגבש מתווה אחראי המתחשב בילדים ובהוריהם העובדים, ממשיכים הממשלה ופיקוד העורף לפעול מתוך ראייה חד-צדדית שאין בה כל היגיון ציבורי".