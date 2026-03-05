סוף לקונספירציות: בימים האחרונים מופצות שמועות ברשת שמקורם באנשי שמאל בולטים המעלים טענות שלפיהן רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, אינה נמצאת בישראל בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל את המערכה מול איראן.

אולם תיעוד ועדויות שהגיעו לערוץ 7 מצביעים כי נתניהו השתתפה בקריאת מגילה בישיבת מרכז הרב בירושלים, בעזרת הנשים. עד עתה הופצו רק תמונות של ראש הממשלה ובניו בקריאת המגילה, כעת התמונות החדשות לא מותירות מקום לספק.

לפי העדויות, בעזרת הנשים נכחו שש נשים: שרה נתניהו, הרבנית רעיה שפירא, הרבנית איילת זומר, הרבנית רבקה כץ, הרבנית דורית שטראוס והרבנית אביטל סילבצקי.

גורמים שנכחו במקום סיפרו כי נתניהו השתתפה בקריאת המגילה יחד עם הנשים שהיו בעזרת הנשים במהלך האירוע.

שרה נתניהו בקריאת מגילה במרכז הרב צילום: באדיבות הדסה

שרה נתניהו במרכז הרב צילום: באדיבות הדסה