לאחר ההפלה ההיסטורית של מטוס קרב איראני על ידי טייס חיל האוויר הישראלי מתארח באולפן ערוץ 7 חבר הכנסת לשעבר אל"מ במיל' מתן כהנא, מפקד טייסת לשעבר, המגדיר את אירוע הפלת מטוס אויב כ"חלומו של כל טייס קרב".

עם זאת מתאר כהנא בדבריו את הפער האדיר בין מטוס F-35 למטוס ה'יאק' האיראני כפער שבין פורמולה 1 לפיאט פונטו יד שלישית. ובכל זאת, מדובר באירוע שלא קרה זה כארבעים שנה, המוכיח את הפער הענק בין חיל האוויר הישראלי לזה האיראני.

"העובדה שאנחנו טסים כמעט באופן חופשי בשמי טהרן ומטוס אויב רק מקפל גלגלים וכבר מקבל טיל, זה פער ענק", אומר כהנא המתאר את מערך הכוחות האוויריים המאפשרים פעולות שכאלה, כאשר כוח ראשוני מנקה את שמי האויב, מאתר את שדות התעופה של האויב ומציבים איום מול כל כלי טיס של אויב, ואכן כאשר אחד המטוסים נערך לטיסה הוא נקלט במכ"מים של המטוסים הישראליים ומכאן הדרך קצרה עד לשיגורו של טיל.

כהנא, המדגיש כי אין לו היכרות עם התכניות המבצעיות, משער את מהלכי הלחימה האוויריים, כאשר הכוח הראשוני נועד לפגוע בבכירי המשטר האיראני, מטוסים אחרים נועדו ליצור עליונות אווירית תוך תקיפת טילי הקרקע אוויר ופגיעה במטוסי האויב האיראני וכוח נוסף ממוקד בתקיפת טילי קרקע-קרקע ואלמנטים נוספים.

בהתייחס לתיעודים המצולמים לכאורה של מטוסי חיל האוויר קובע כהנא כי למיטב הבנתו מדובר בצילומי AI שכן מדובר במטוסים שאינם בשימוש חיל האויר הישראלי או האמריקאי, לבד מכך שאין כל סיבה לטיסה בגובה נמוך כל כך מעל טהרן, בעיקר לאחר שחיל האוויר הישראלי השיג שליטה אווירית כמעט מלאה.

האתגר כעת הוא לא להיות שאננים ולדעת שהאיראנים יכולים תמיד להפתיע ולשגר משהו, והמשימה האמריקאית-ישראלית המשולבת היא לתקוף כל ניסיון שכזה.

על הפלת שלושה מטוסים אמריקאיים בעקבות פגיעה כווייתים מסביר כהנא כי לכל חיל אוויר יש רשת קשר משלו ומטבע הדברים הרשת האמריקאית שונה מזו הכווייתית, ומאחר ואין תקשורת המכ"מ, הכוויתי זיהה את המטוסים האמריקאיים כמטרה, בעוד המטוסים האמריקאים לא מצאו לנכון להתגונן ממטוסי F-18 כווייתי הנחשב כידיד. "זה מראה עד כמה שיתוף הפעולה הזה מורכב".

הטילים שפגעו במטוסים האמריקאים הם כאלה שאמנם משביתים את המטוס אך מאפשרים לטייס לצלוח את האירוע בביטחה, כפי שאכן קרה לששת אנשי הצוות האמריקאי. על מורכבות זו מרחיב כהנא כשהוא מתייחס לאיחוד רשתות התקשורת בין האמריקאים לישראלים כאשר קיים תיאום תקיפות מחד, אך מאידך לא כל מידע שיש בידי רשת התקשורת האמריקאית מועבר לזו הישראלית. התיאומים יכולים להיות או על פי שטח גיאוגרפי או לפי שעות עבודה ביממה, כך שהיתקלות בין הכוחות נמנעת.

עוד מספר כהנא על יתרונותיו המבצעיים של ה-F-35 כמטוס שבכוחו לאיסוף מידע מודיעיני דרך מנגנונים וטכנולוגיות שונות ולהעביר אותו הלאה למערכות הישראליות האחרות ולמטוסים אחרים שפועלים יחד אתו.

הפעילות הישראלית, להבנתו של כהנא שכאמור אינו מכיר את התכניות המבצעיות העדכניות, מתמקדת באיסוף מודיעין ובמה שמכונה עריפת ראשים של בכירי השלטון, כאשר לשם כך ניתן חלון זמן קצר מאוד לפעולה. בנוסף פועלים המטוסים הישראליים לצייד טילי קרקע אוויר וגם זאת תוך איתור סוללות שנחשפות לזמן קצר ופגיעה בהן.

על הפגיעות במשגרי הטילים קובע כהנא כי כל פגיעה שכזו היא הצלת נפשות כפשוטם של דברים. תקוותו היא שאכן צודק הרמטכ"ל האמריקאי כשהוא אומר שהשיגורים האיראניים ירדו ב-86 אחוזים. המסמר הזה נראה לו טוב מכדי להיות מציאותי ועם זאת הוא מקווה לכך. עם זאת הוא מציין שניתן לזהות את הירידה בהיקף השיגורים גם בפועל.

"הכי חשוב להבין שבהגנה אין מאה אחוז, וגם אם נהיה הכי טובים שאנחנו יכולים יהיו טילים שיחדרו את ההגנה האווירית. היירוט הוא בשכבה עליונה אמצעית ותחתונה ויש שיקולים מתי להפעיל כל מערכת. האזרחים צריכים להבין שזה לא יהיה אפס ולכן חשוב מאוד להישמע להנחיות פיקוד העורף", מדגיש כהנא.

עוד נשאל כהנא אודות תחושותיהם של הטייסים ולדבריו משיחות עם חברים שהיו שותפים למבצע הם מספרים כי "היה ברור להם שהם עושים היסטוריה ושהם מצילים את ישראל מיד צר. הם הבינו שהם שליחים של עם ישראל כדי לגאול אותנו מאותו צר ואויב. זו התחושה בטייסות ובבורות השליטה".

עליו עצמו הוא אומר ברוח האמירה הידועה 'אין אדם מתקנא בבנו ובתלמידו' כי אותם שטסו למבצע הם תלמידיו ושהוא היה זה שהכשיר אותם בשלבים כאלה ואחרים, ועם זאת "אני כן מקנא בהם, אבל עם הרבה גאווה. אני גאה מאוד לראות מה שקורה שם".

בהתייחס לכוחות המעטפת של הטייסים, המחמשים, הטכנאים והצוותים הרבים שמסביב, אומר כהנא כי "הפער האיכותי המשמעותי בין חיל האוויר הישראלי לחילות אוויר אחרים הם מערך ההחזקה. אלה אותם טכנאים שעובדים מתחת לכנפיים, מכינים את המטוסים לטיסה, מתקנים אותם. להביא את חיל האוויר למצב של מוכנות לטיסה עד איראן זה מאמץ אחזקתי מטורף, וגם אחרי שהוא כבר מתחיל, כשנכנס מטוס שחוזר מטיסה מתלבשים עליו מיד, מתקנים אותו ומכינים אותו לגיחה הבאה. צוות אחר מגיע אבל אלו אותם טכנאים שקורעים את הצורה שלהם ועובדים יום ולילה. חילות אוויר אחרים לא מאמינים שאנחנו עובדים עם אותם מטוסים. זה כאילו יש לנו שני חילות אוויר".

"חיל האוויר הישראלי הוא חיל האוויר הטוב בעולם, עם צוותי האוויר הכי מאומנים בעולם וצוות קרקע שיודעים לעשות קסמים עם המטוסים האלה, וברוך ה' שיש לנו חיל אוויר כזה,, מסכם כהנא הקובע כי סיעתא דישמיא היא הכרח כאשר נעשים דברים שמעל הטבע, כהגדרתו.