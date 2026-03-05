במהלך הערכת מצב יומית שקיים היום (חמישי) ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, חשף מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב משה פינצ'י, נתונים מדאיגים על היקף נפילות שברי היירוט במרחב וסיפר על אירוע שהסתיים בנס גלוי בלב אחד היישובים.

ניצב פינצ'י עדכן את הנהלת המועצה כי מתחילת המערכה נרשמו מאות מקרים של נפילת שברי יירוט ברחבי יהודה ושומרון. כדי להמחיש את חומרת הסכנה, פירט מפקד המחוז אירוע חריג מהימים האחרונים. "עם הגעת חבלני המשטרה לזיכוי שבר יירוט שנפל בלב היישוב, התגלה כי מדובר בראש הנפץ של המיירט כשהוא חמוש".

הוא תיאר את גודל הסכנה שנמנעה: "מדובר בחלק המסוכן ביותר במיירט. הייתה מספיקה שיחת טלפון אחת בקרבתו כדי להפעיל את ראש הנפץ. הקב"ה עשה שם נס גדול וזה נגמר בשלום".

מפקד המחוז הדגיש כי המשמעת האזרחית היא קריטית להצלת חיים. "חובה על כל מי שנתקל בשבר יירוט לדווח מיידית למוקד המשטרה ולהתרחק מהזירה עד להגעת חבלנים. מעבר לנטרול הסכנה, מערך החבלה אוסף את הממצאים לצורכי תחקור והפקת לקחים מבצעיים".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הודה למפקד המחוז ואמר "עם ישראל עובר ימים היסטוריים ומשמעותיים והחוסן של תושבי בנימין מתבטא גם בציות קפדני להנחיות מצילות חיים. אני קורא מכאן לתושבים להמשיך לפעול באחריות, לא לקחת סיכונים מיותרים ולהישמע להנחיות שמצילות חיים. הערנות שלכם היא זו שמאפשרת לנו לעבור את האירועים האלו בשלום ולמנוע אסון".