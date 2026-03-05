צפו: כשנתניהו נפגש עם הטייסים האמריקנים שהשתתפו בתקיפות באיראן איתי בית און, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (חמישי) בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, שם עמד מקרוב על הפעילות המבצעית המשותפת לישראל ולארצות הברית במסגרת מבצע "שאגת הארי".

במהלך הביקור נפגש נתניהו עם טייסי חיל האוויר ועם טייסים מצבא ארה"ב הפועלים יחד בשמי המזרח התיכון.

בדבריו הדגיש נתניהו את עומק השותפות הצבאית. "אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארה"ב וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי - בין צבא ארה"ב לצה"ל ובין חיל האוויר הישראלי לאמריקני".

נתניהו התייחס להמשך התקיפות בזירות השונות. "אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון. ההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה".

לסיום, שלח ראש הממשלה מסר של הערכה לבית הלבן. "אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, ובין ישראל וארה"ב. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם".