ישיבת אור עציון הודיעה הבוקר לתלמידיה כי הישיבה שבה לפעילות זאת בעקבות הקלות בהנחיות שנמסרו בתקופה האחרונה.

בהמשך ההודעה צוין כי בשל המציאות שנוצרה, ועל מנת ליצור רצף לימודי מיטבי, השבת הקרובה תתקיים במתכונת מיוחדת, "מחמת המציאות שנוצרה, ולטובת יצירת רצף לימודי מיטבי, השבת תהיה שבת סגורה. החזרה לישיבה תהיה במוצאי שבת".

במקביל, גם בישיבות נווה דקלים וראש העין הודיעו לתלמידים כי הישיבה חוזרת לפעילות מלאה וכי סדרי הלימוד ישובו להתקיים כרגיל החל מיום ראשון.

עם זאת, מבדיקת ערוץ 7 עולה כי ישיבות בודדות עדיין אינן חוזרות לפעילות מלאה, מאחר שטרם נמצא עבורן מרחב מוגן במרחק של דקה וחצי כנדרש בהנחיות, ולכן חזרתן מתעכבת בשלב זה.

עוד חשוב לציין כי מרבית הישיבות כלל לא פונו וחגגו את חג הפורים במתכונת מצומצמת. במסגרת זו לא הוזמנו אורחים ובוגרי הישיבה, והפעילות התקיימה באופן פנימי בלבד.

במקרים רבים חולקו התלמידים לכיתות שונות לצורך קריאת מגילה, לצד שורה של התאמות נוספות שנעשו באישור פיקוד העורף, במטרה לאפשר את המשך השהות בישיבה תוך עמידה בהנחיות.