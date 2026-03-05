לאור המציאות הביטחונית פרסמו היום (חמישי) הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד יוסף והרב קלמן בר פסיקה הלכתית מיוחדת ויוצאת דופן בנוגע לקיום חופות וקידושין בתקופה הקרובה.

בפתח פסק ההלכה, מדגישים הרבנים הראשיים כי חשיבות הקמת הבית היהודי במועדו היא ערך עליון.

לקריאת ההחלטה המלאה של הרבנים הראשיים

הרבנים קוראים לציבור שלא לדחות חתונות במידה וניתן לקיימן על פי הנחיות פיקוד העורף: "גם אם המגבלות מחייבות לצמצם את היקף השמחה ותפוסת האורחים מעבר לתכנון המקורי, מן הראוי שלא לעכב את הנישואין בשל כך".

עבור זוגות שנאלצו לדחות את יום שמחתם בשל המצב, קובעים הרבנים הראשיים בצעד חריג כ"הוראת שעה" לשנה זו, כי ניתן יהיה לערוך חופות וקידושין עד ראש חודש אייר - למרות שמדובר בספירת העומר. ההיתר יוצא הדופן ניתן הן לבני עדות המזרח והן לאשכנזים.

לצד ההקלה המשמעותית, מבהירים הרבנים הראשיים כי מדובר במענה למצב החירום בלבד. לדבריהם השינוי זמני ואין לקיים חתונות במוצאי שבת כדי להימנע מחילול השבת.