מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, נפגש היום עם משפחת ביטון אשר שכלה את שלושת ילדיה מהטיל שפגע השבוע בבית שמש, ביקר משפחות מבית שמש שפונו למלון גולד ירושלים לאחר שביתם נהרס מטיל איראני, סייר בזירת נפילת הטיל האיראני בתל אביב ובמקלט ציבורי בתחנה המרכזית בתל אביב, בו שוהים מאות עובדים זרים וילדיהם.

המבקר הדגיש כי התמשכות הלחימה מחייבת את גורמי הממשלה לתת מענה לאוכלוסיות מרקע חברתי כלכלי נמוך, ובפרט אלו שבתיהם נפגעו מטילים.

לדבריו, "לצד ניהול המערכה הצבאית למול איראן, ובהינתן שהמצב המלחמתי יתמשך - על הממשלה להקדיש תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות מרקע חברתי-כלכלי נמוך על מנת להחזירן למסלול חייהם. אסור להשאיר איש מאחור"

אנגלמן הוסיף, "בחודשים האחרונים פרסמנו דוחות על טיפול הממשלה והרשויות המקומיות באוכלוסייה שנאלצה לעזוב את ביתה בשל מלחמה. על שרי הממשלה לפעול לתיקון הליקויים שהעלתה הביקורת בדוחות אלו ולהפיק את הלקחים הנדרשים באופן מיידי".