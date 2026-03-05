מנגנון ההגנה האזרחי של הרשות הפלסטינית מסר כי מאז יום שבת האחרון נרשמו 12 מקרים של נפילת חלקי טילים איראניים באזורים פלסטיניים באיו"ש.

מאז תחילת המערכה הצבאית בין ארה"ב וישראל לבין איראן טיפל מנגנון ההגנה האזרחי ב־70 מקרים של נפילת חלקי טילים איראניים ששוגרו לעבר יעדים בישראל.

על פי הדיווח, 4 תושבים פלסטינים נפצעו באורח קל משברי הטילים האיראניים, שלושה מהם במחוז ג'נין ואחד במחוז רמאללה.

כמו כן נמסר כי בטובאס נגרם נזק לאחד הבתים בשריפה שנגרמה מנפילה של שבר טיל, וכן לבית נוסף בכפר דיר אל-סודאן שבמחוז רמאללה.