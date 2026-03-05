החיקוי של חמינאי ב"ארץ נהדרת", תוך רמיזה עבה נגד הציבור האמוני בישראל, הוא ביטוי לפחד עמוק בקרב הבוהמה של ערוץ 12.

הניסיון להשוות בין היהדות לבין משטר האימים האיראני - שפועל באלימות אכזרית כלפי עמו - אינו רק מגוחך וחסר שחר, אלא נושא סממנים מדאיגים.

זוהי דרכה של מערכת משומנת: במקום להתמודד עם טיעונים מהותיים, היא בוחרת בדמוניזציה של ציבור שלם, בתקווה לנתק בינו לבין העם והנהגת המדינה. אך המציאות חזקה מכל מערכון. הציבור הדתי נוכח היום בכל צומת הכרעה: במדע, ברפואה ובהובלת פרויקטים לאומיים.

אצלנו, הבנות אינן "מושא ללעג"; הן סמל לקדושה, טהרה ואצילות. אתם יודעים את זה ולכן בחרתם להדביק למי שנאבק על קדושת המחנה והמקצועיות בשדה הקרב שהבנות לדידו הן מגעילות, כמה נמוך אתם יכולים לרדת?

אצלנו, אג'נדה פרוגרסיבית לא מחליפה את האמת, ודמיון לא משנה מציאות. מדינת ישראל נחנקה תרבותית תחת תכנים ריקים מבית היוצר שלכם שרוקנו את הציבור מערכיו. מי שלקח את מדינת ישראל אחורה זו "התרבות" הנמוכה שהשפעתם, מהתנ"ך היהודי יוצא רק אור.

בעוד שאצלכם "ציונות" הפכה למילה גסה, אצלנו היא מילה קדושה. בזמן שאתם מכילים כל תופעה מלבד את האמת, אנחנו מכבדים את הכל - מלבד את השקר. אצלכם בנייה נתפסת כפירוק, אצלנו היא שכלול והתעלות. אצלכם "בעזרת ה'" נתפס כביטוי חשוך, אצלנו הוא סוד הניצחון.

ההיסטוריה אינה שוכחת: לא את רדיפת הלוחמים של כח 100, לא את המלחמה בסוכה של סוכות ולא את ההתנכלות למתיישבים. תמיד תבחרו לאתרג את הצד הלא נכון, בזמן שאנחנו נמשיך בממלכתיות ומסירות למדינה. מי שבוחר בדרך ה"סזון" - אז והיום - יגלה שהעם מזהה את ההבדל בין אור לחושך.