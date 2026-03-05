חמישה רבנים המתמודדים בבחירות לרבנות העיר גבעתיים פנו באמצעות עו"ד שילה אנקור בדרישה להקפיא את הליך הבחירות שנקבע ליום ראשון הקרוב.

הפנייה נשלחה לאחר הכרזת מצב מיוחד בעורף בעקבות המלחמה עם איראן. לטענת הרבנים, המצב הביטחוני מאפשר פעילות של עובדים חיוניים בלבד ואינו מאפשר למועמדים להיערך לבחירות או להציג עצמם בפני הגוף הבוחר.

במכתב נטען כי רשימות הגוף הבוחר התקבלו רק ביום ד', ח' באדר, 25 בפברואר, וכי טרם פרוץ המלחמה היה למועמדים יום עבודה אחד בלבד להיערכות. לדבריהם, "קיום הבחירות במועד זה, מהווה הפרה ברורה ובוטה של זכויות המועמדים".

עוד נטען כי בנסיבות הנוכחיות לא ניתן לקיים הליך דמוקרטי תקין, מאחר שהמועמדים שוהים בבתיהם בהתאם להנחיות פיקוד העורף ואינם יכולים לנהל את מערכת הבחירות.

במכתב מצוין כי חלק מהמועמדים פנו ישירות לצוריאל פורת, בכיר במשרד הדתות, בבקשה לדחות את הבחירות. לדבריהם, הפניות לא נענו, והתגובה נמסרה לדבריהם דרך התקשורת, בכתבה שפורסמה בערוץ 7 תחת הכותרת "מנכ"ל משרד הדתות: הבחירות לרב העיר גבעתיים יתקיימו כמתוכנן".

עוד נכתב כי ידוע לפחות על חברת גוף בוחר אחת שאינה נמצאת בארץ לאחר שנתקעה בחו"ל עם פתיחת מבצע "שאגת הארי", דבר שלטענת הפונים מעורר קושי נוסף בניהול ההליך.

הפנייה הוגשה בשם הרב עוזיאל משה ברקוביץ, הרב משה בן שלום, הרב דב ברקוביץ, הרב רותם שנירר והרב משה כהן.

בסיום המכתב דורשים הרבנים להקפיא את הבחירות ולקבוע מועד חדש שייערך לפחות שבועיים לאחר סיום המצב המיוחד בעורף. הם מוסיפים כי אם לא תתקבל תשובה בתוך 24 שעות ממועד שליחת המכתב, הם שומרים לעצמם את הזכות לפנות לערכאות משפטיות.