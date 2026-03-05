המטה לביטחון לאומי (מל"ל) פרסם הערב (חמישי) הודעה דחופה לציבור הישראלי השוהה בחו"ל, על רקע חשש קונקרטי לפעילות גורמי טרור איראניים ושלוחיהם נגד יעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם.

מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי", מזהים במערכת הביטחון עלייה דרמטית באיומים מצד גופי הביטחון של איראן.

במטה חושפים כי בימים האחרונים בלבד סוכלו ושובשו מספר ניסיונות לממש פיגועים נגד ישראלים בזירות שונות.

בנוסף לאיום הממוסד, גובר החשש מפני "מפגעים בודדים". בהודעה צוינו אירועי ירי שאירעו בימים האחרונים באוסטין שבטקסס ונגד יעדים יהודיים בטורונטו שבקנדה, כעדות לפוטנציאל ההסלמה העולמי.

בין ההמלצות שניתנו: להימנע מטיסות קונקשן דרך איחוד האמירויות עד להודעה חדשה; להצניע סממנים יהודיים וישראליים במרחב הציבורי בכל יעד בעולם; להימנע משיתוף מידע אישי, מיקום בזמן אמת, מקומות לינה או תכניות טיול ברשתות החברתיות והימנעות מהגעה לאתרים המזוהים כיהודיים או ישראליים.