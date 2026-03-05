מאחורי כל גיחה מוצלחת של מטוסי הקרב בשמי איראן ולבנון, עומדת עבודה סיזיפית ומדויקת של להק המודיעין בחיל האוויר. הלהק, שאמון על הפקת מודיעין אווירי מדויק, הוא הגורם המאפשר למטוסים לבצע את משימתם ולתקוף מטרות איכות בעומק האויב, תוך שמירה על ביטחון צוותי האוויר.

להק המודיעין פועל בשיתוף פעולה מלא עם אגף המודיעין כשמטרת העל היא השגת עליונות אווירית מוחלטת ופגיעה אנושה במערכי משטר הטרור האיראני. הלהק אמון על הבאת המידע המדויק הנדרש לתקיפת מערכות טילים בליסטיים, סוללות הגנה אווירית וכל איום אחר במרחב האווירי.

במהלך המבצע, הלהק מעביר נתונים רלוונטיים בזמן אמת לתאי השליטה. מידע זה מאפשר ביצוע משימות מורכבות בכמה זירות במקביל, ומבטיח כי כלי הטיס יוכלו לפעול בחופשיות גם באזורים מאוימים. המודיעין האיכותי מאפשר לחיל האוויר לזהות ולסכל ירי טילים לעבר שטח הארץ עוד בטרם שוגרו, ולהפחית משמעותית את האיומים על המטוסים.

בחיל האוויר מדגישים כי "העבודה המדויקת של להק המודיעין היא זו שיוצרת את ההבדל בשדה הקרב המודרני, ומאפשרת לישראל להלום בלב האויב תוך שמירה מקסימלית על חייהם של הלוחמים באוויר".