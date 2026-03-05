המשפיענית האנטישמית קנדיס אוונס שבה ומאשימה את ישראל והיהודים בתכנון ובביצוע מתקפת ה־11 בספטמבר 2001.

אוונס הגיבה להודעה ברשת איקס שציטטה את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאמר בזירת נפילה של טיל איראני כי קיים הבדל בין השליטים העריצים של איראן התוקפים אזרחים, בעוד ישראל תוקפת את העריצים של טהראן כדי להגן על אזרחים.

בתגובה לדברים אלה כתבה אוונס: "אתה (נתניהו) רצחת 3,000 אמריקנים ב־11 בספטמבר. (חומר למחשבה) למתחילים (ללמוד את הנושא)".

באחת התוכניות היומיות שלה לאחרונה טענה אוונס כי "ב־11 בספטמבר 2001 מספר מוסלמים מרושעים ומתוחכמים, הידועים לנו כיום כישראלים, חטפו מספר מטוסים והטיסו אותם לתוך הפנטגון ובנייני התאומים".

מתקפת הטרור בוצעה בידי ארגון הטרור האיסלאמי אל־קאעדה, בראשות אוסאמה בן לאדן, ועל תכנון ההתקפה הופקד ח'אלד שיח' מוחמד. 19 מחבלים נטלו חלק בחטיפת ארבעה מטוסים: 15 מהם אזרחי סעודיה, שניים מאיחוד האמירויות, אחד ממצרים ואחד מלבנון.

בתגובה להערה של הילל פולד, שקרא לנתניהו להגיש תביעת דיבה נגד אוונס על דבריה, ציינה אוונס כי האינסטינקט הבסיסי של "הכוזרים" (היהודים אשר לדבריה מקורם בממלכת הכוזרים) הוא הכסף.