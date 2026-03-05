שעות לאחר המתקפה האיראנית על אזרבייג'ן, הולכים ומתבררים פרטים נוספים השופכים אור על הקרע שנפער בין שתי המדינות. תמונות השברים שפורסמו מהמקום מעלות שאלה שמערכת הביטחון בבאקו בודקת ברצינות.

לפי גורמים באזרבייג'ן, בבדיקה ראשונית של שברי אחד הכלים זוהה סימון בכתב קירילי, ממצא שמעלה אפשרות של זיקה רוסית או שימוש במרכיבים שהגיעו משם. עם זאת, בשלב זה אין קביעה סופית לגבי זהות המזל"טים, והבדיקה נמשכת.

מה שהופך את המתקפה לחמורה במיוחד הוא ההקשר הדיפלומטי שקדם לה. שר החוץ האזרי ג'ייחון ביירמוב הבהיר עוד בינואר בשיחה עם עמיתו האיראני כי "אזרבייג'ן לעולם לא תאפשר לשטחה או למרחבה האווירי לשמש כל מדינה לביצוע מבצעים צבאיים נגד שכנתה איראן או כל מדינה אחרת".

לפי גורם מדיני בבאקו ששוחח עם ערוץ 7, אותו מסר הועבר גם לגורמים בישראל, וב-1 במרץ, יום אחרי פרוץ הלחימה, חזר ביירמוב על אותו מסר לטהראן.

בטהראן ממשיכים לקדם נרטיב שלפיו ישראל השתמשה בשטח אזרי לתקיפות, טענה שאזרבייג'ן מכחישה מכל וכל.

לדברי הגורם, "הם מחפשים הצדקה וממחזרים טענה שאין לה בסיס", והלחץ במערכת האיראנית מתורגם למטרות נוספות בזירה הקרובה.

עוד טען הגורם כי נחצ'יבאן אינה רק נקודה על המפה. "המובלעת נתפסת בבאקו ובוושינגטון כחוליה מרכזית במסדרון זנגזור, ציר מסחר גדול שמקודם בתמיכת גורמים בארצות הברית ושאמור לחבר בין אזרבייג'ן ומדינות מרכז אסיה לאירופה ולהקטין תלות במסלולים העוברים דרך רוסיה ואיראן. בטהראן מתייחסים לפרויקט כאתגר אסטרטגי, ופגיעה בנחצ'יבאן נתפסת גם כפגיעה ביוזמה כולה".

לאזרבייג'ן יש מקום מיוחד בנוף הגיאופוליטי שאיראן יצרה סביב עצמה. באיראן חי מיעוט אזרי גדול שמספרו מוערך בעשרות מיליונים, והיחסים בין המשטר בטהראן לבין הזהות האזרית היו מקור למתח פוליטי ותרבותי.

"צריך גם להזכיר את ייחודה של אזרבייג'ן בעולם המוסלמי בכל הנוגע לחיי קהילה יהודיים - באזרבייג'ן חיים כ-30 אלף יהודים, וקרסנאיה סלובודה ליד העיר קובה מכונה "ירושלים של הקווקז". תקיפת אזרבייג'ן היא גם תקיפה של המדינה המוסלמית שמקיימת את הקשרים העמוקים ביותר עם ישראל".

עוד ציין הגורם כי "צבא אזרבייג'ן אינו הגדול באזור, אך צבר ניסיון קרבי במלחמות נגורנו קרבאך וחמוש בנשק מתקדם, כולל מערכות מישראל ומטורקיה.

"פגיעה באזרבייג'ן היא בפועל גם אתגר לטורקיה, בעלת בריתה ומדינת נאט"ו. בזמן שאיראן נלחמת מול ארצות הברית וישראל, פתיחת חזית נוספת מול באקו ואנקרה נתפסת בבאקו כמהלך שמסבך עוד יותר את טהראן.

כזכור, הבוקר בסביבות 11:00 שעון מקומי, שני מזל"טים שהגיעו מכיוון איראן פגעו במובלעת נחצ'יבאן. אחד מהם פגע ישירות בטרמינל שדה התעופה הבינלאומי, והשני התרסק ליד בית ספר בכפר שקראבאד. שני אזרחים נפצעו וילדים פונו מבתי ספר בסביבה.

משרד החוץ האזרי פרסם גינוי מיידי, זימן את השגריר האיראני לשיחת נזיפה ומסר מחאה רשמית.

משרד ההגנה האזרי אף פרסם הצהרה רשמית חריפה, לפיה "הרפובליקה האיסלמית של איראן נושאת באחריות המלאה לאירוע" וכי הצבא "מכין את האמצעים הנדרשים להגנה על שלמות הטריטוריה והריבונות של אזרבייג'ן".

"מעשי התוקפנות הללו לא יישארו ללא מענה", נמסר. גם נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב הגדיר את התקיפה "פעולת טרור" והזהיר כי התגובה תבוא.