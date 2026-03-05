בשורה גדולה ליישוב אלון בבנימין: אלוף פיקוד המרכז חתם על קביעת תחום השיפוט של היישוב אלון, ובכך הושלם צעד משמעותי בהסדרת מעמדו כיישוב מן המניין.

היישוב אלון הוקם בשנת 1990 בתחילת כביש אלון ובקרבת נחל פרת במדבר יהודה.

לאורך שנים נחשב היישוב לשכונה של כפר אדומים, ולאחר החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני להעניק לו מעמד עצמאי, המהלך שנחתם כעת מהווה שלב מרכזי בהסדרת מעמדו המוניציפלי.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ בירך על ההחלטה ואמר:"זו בשורה גדולה עבור תושבי אלון, עבור בנימין ועבור ההתיישבות כולה. דווקא בימים שבהם אויבינו מנסים להרוס, אנחנו ממשיכים לבנות, להסדיר ולחזק את האחיזה שלנו ביהודה ושומרון".