אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט חתם הערב (חמישי) על 16 תחומי שיפוט חדשים, וזאת לאחר עבודה מאומצת של מינהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי.

מדובר על שישה יישובים חדשים בחמש מועצות שונות: מצפה זיף בהר חברון, יציב (שדמה) בגוש עציון, אלון בבנימין, ברוש הבקעה בבקעת הירדן.

בשומרון - היישובים גנים וכדים שמוקמים מחדש אחרי שגורשו במסגרת תוכנית ההתנתקות לפני 20 שנים.

בנוסף, בהתיישבות הוותיקה נחתמו תיקונים לתחומי שיפוט רבים, וביניהן: שטח לטובת הקמת בית עלמין והתרחבות המועצה בגבעת זאב, שטח לטובת יצירת חיבור דה-פקטו של החרסינה עם קרית ארבע, צירוף שכונת תפוח מערב לתחום היישוב תפוח לטובת הסדרתה וקידום תב"ע של כ- 2,500 יח"ד.

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "חתימת האלוף על 16 תחומי השיפוט החדשים הוא עוד צעד משמעותי במהפכה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. מרגש לראות את ההתיישבות הצעירה הולכת ומוסדרת ואת הישובים החדשים הרבים שמוקמים.

אחרי חומש ושאנור, אנחנו זוכים להמשיך את תיקון העוול ההיסטורי של פינוי צפון השומרון, ומסיימים את המהלך עם אישורם של היישובים גנים וכדים, אשר יהפכו בע"ה בקרוב ליישובים גדולים ופורחים. אנחנו ממשיכים לעבוד בשטח כדי למנוע כל אפשרות להקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון נחלת אבותינו הם חגורת הביטחון של מדינת ישראל. אני מודה לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים החשובים".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, ממגורשי שא-נור אמר בהתרגשות כי "חתימת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט היא צעד היסטורי נוסף בדרך לתיקון העוול של עקירת ישובי צפון השומרון. אחרי החזרה לחומש ושא-נור, אנחנו משלימים את המהלך, לא רק נחזור לישובים גנים וכדים אלא גם נכפיל ונשלש אותם.

באחד הימים ההיסטוריים ביותר לעם ישראל, בשיאה של מלחמת תקומה והחזרת זקיפות הקומה הישראלית ועמידה על זכותנו לחיות ללא חשש מאיום כזה או אחר, נחתם צו השיפוט שמחזיר לנו את זקיפות הקומה גם בהתיישבות. לא עוד נסיגות אלא להפך. נטיעת שורש ועמידה על זכויותינו. זהו צעד נוסף בדרך להחזרת החיים וההתיישבות בצפון השומרון - הטוב ביותר עוד לפנינו", הוסיף.