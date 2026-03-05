חבר הכנסת מאיר פרוש פרסם הערב (חמישי) גינוי חריף בעקבות מקרה שבו נמנע מבן ישיבה עצור בכלא הצבאי לשמוע בשבת האחרונה קריאת "זכור" מספר תורה.

"מדובר במקרה חוזר שבו אנו למדים כי הצבא אינו ערוך בשום אופן לכליאתם של בני ישיבות, ועל אף זאת, בהכוונה משפטית נפשעת, ממשיכים לעצור לומדי תורה", אמר פרוש.

לדבריו, "ייתכן שיש דברים שבהם הצבא ערוך באופן הטוב ביותר בעולם, אך בנושא התאמה לצרכי דת הוא מאוד מאוד רחוק מכך".

פרוש הוסיף: "זהו ביזיון מוחלט שבמדינה בשלטון של יהודים עוצרים בני ישיבות בעוון לימוד תורה, וזה חמור פי כמה וכמה כאשר במסגרת המעצר כופים עליהם לעבור על מצוות התורה".

חבר הכנסת תבע טיפול מיידי במקרה ואמר כי "הטיפול במקרים חמורים אלו אשר לא באים בחשבון בשום מדינה דמוקרטית מחייבים טיפול מיידי, ועל אף המלחמה עם איראן אינם סובלים דיחוי".

הוא קרא למערכת המשפט "שמתעסקת גם בזמן מלחמה בחיפוש דרכים להענשת לומדי תורה, שתזדרז לפעול לעצור את הפשע הזה שמתרחש באחריותה".

פרוש ציין כי שאילתות שהגיש לשר הביטחון בנושא התאמת הכלא הצבאי במתן מענה לצרכי הדת לא נענו עדיין. "הדבר תמוה מאוד. מצופה ממנו לפעול ולהוקיע התנהלות זו", סיים.