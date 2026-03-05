הרמטכ"ל אייל זמיר נשא הערב (חמישי) הצהרה ראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" והצהיר כי לישראל יש מהלכים מפתיעים נוספים במאבקה נגד איראן.

"לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה המפתיע, בו יצרנו עליונות אווירית ודיכאנו את מערך הטילים הבליסטיים - אנו עוברים לשלב הבא במערכה, בו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות. בידנו מהלכים מפתיעים נוספים, שאין בכוונתי לחשוף. נרדוף את אויבנו, את כולם, ונשיגם", הצהיר זמיר.

בפתח דבריו אמר כי "לפני פחות משבוע, יצאנו למבצע "שאגת הארי". מזה שישה ימים, אנחנו מכים במשטר הטרור האיראני ללא הפסקה. המבצע תוכנן בחשאיות ע"י אלפי חיילות וחיילים מהמערכים השונים בכלל צה"ל ובשיתוף פעולה הדוק עם בעלת בריתנו, ארצות הברית. המבצע מתנהל בקצב שקבענו מראש".

זמיר הזכיר כי "במהלומת הפתיחה המפתיעה שביצענו בשבת בבוקר, הוטלו עשרות חימושים על שלושה יעדים. ב-40 שניות בלבד חוסלו כ-40 בכירי משטר הטרור האיראני, ובראשם מנהיג המשטר - עלי חמינאי. מטרת חייו הייתה להשמיד את מדינת ישראל ואף תכנן תוכנית מפורטת לשם כך".

הוא ציין כי "טייסי חיל האוויר ביצעו עד כה 2,500 תקיפות, והטילו יותר מ-6,000 חימושים. בתוך 24 שעות, טייסנו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית, והשגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן. הודות לכך והודות למודיעין האיכותי, אנחנו תוקפים את הטילים הבליסטיים המהווים איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל. נטרלנו והשמדנו למעלה משישים אחוזים ממשגרי הטילים הבליסטיים - הישג משמעותי ביותר המפחית את הפגיעה בעורף ומציל חיים רבים. מדובר במאמץ מתמשך, אולם, אני מדגיש, האיום טרם הוסר - כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה".

הרמטכ"ל התייחס גם למערכה בצפון. "חיזבאללה ביצע טעות אסטרטגית, ובניגוד לאינטרסים של אזרחי לבנון בחר להצטרף למערכה - הוא משלם על כך מחיר כבד. אנחנו תוקפים בעוצמה, בחזית ובעומק לבנון. פקדתי על כוחות צה"ל לנוע קדימה ולהעמיק את קו השליטה בגבול תוך התמקמות בנקודות מפתח בדרום לבנון. הלילה, חיסלנו את ראש מערך האש של חיזבאללה. הוא ידוע בכינויו פידאא. פידאא אחראי למותם של ישראלים רבים ופיקד בעצמו על ירי הנ"ט ממנו נהרגו לוחמי גבעתי - רב- סרן יוחאי קלנגל וסמל-ראשון דור חיים ניני זכרם לברכה".

"לא יהיו יותר משוואות, אנחנו נמשיך ונפעל להגנה על ביטחון תושבי הצפון. נפעל ללא הרף להסרת האיום, ולא נרפה מהיעד של פירוק חיזבאללה מנשקו", סיכם זמיר.