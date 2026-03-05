ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (חמישי) לסיעות החרדיות בבקשה לבחון אפשרות שיוותרו על איומיהם להתנגד לאישור תקציב המדינה אם חוק הגיוס לא יקודם.

נתניהו העביר את הפנייה למפלגות החרדיות לנוכח המלחמה, וביקש מהם לתמוך בתקציב גם ללא קידום חוק הגיוס. לעת עתה, החרדים שוללים על הסף את הבקשה.

החרדים ציפו שביום ראשון השבוע יעלה נוסח להצבעה בוועדת החוץ והביטחון עם הערות היועצת המשפטית שלה, עורכת דין מירי פרנקל שור.

הציפייה הייתה שייאלצו לשקול אם להעביר את החוק כדי להעמידו מול מבחן בג"ץ או להעלותו תוך התעלמות מהתיקונים ולקחת סיכון מוגבר שייפסל.

אולם עם פרוץ הלחימה באיראן הוחלט שלא לכנס את ועדת החוץ והביטחון, והנושא ירד מהפרק.