תא"ל (במיל.) ארז וינר ועמיתו פרופסור גבי סיבוני מדברים בפרק מיוחד העוסק במתקפה הישראלית באיראן על התנהלות מדינת ישראל במבצע שאגת הארי. לדבריהם, מדובר בהמשך ישיר לשינוי בתפיסת הביטחון הישראלית לאחר השבעה באוקטובר ובקומה נוספת למה שהושג במבצע 'עם כלביא'.

השניים מפרטים את התהליך שעברה ישראל בשנתיים האחרונות, וכיצד אמירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשמונה באוקטובר על סדר אזורי חדש באה לביטוי הלכה למעשה בשורת החלטות צבאיות ומדיניות. הם מציינים כי הרצף כולל צעדים שהתקבלו לאורך התקופה, לפי תיאורם.

בין הדוגמאות שהם מביאים: ההתעקשות להיכנס לרפיח למרות התנגדות ארה"ב, מבצע הביפרים וחיסול נסראללה בלבנון, ועד "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן.

לסיום, הם מנתחים את השפעת המבצע ואת ההתקפה המשותפת של ישראל וארה"ב על עמדות השחקנים השונים בזירה הבינלאומית. בתוך כך הם מתארים כיצד, לשיטתם, ייראה הסדר העולמי החדש ביום שאחרי המבצע והחלפת השלטון באיראן.