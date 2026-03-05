פינוי הפצוע לבית החולים רמב"ם רמב"ם

דובר צה"ל הודיע כי מוקדם יותר היום (חמישי) נפצעו קצין לוחם בחטיבת גבעתי באורח קשה ולוחם בחטיבת גבעתי באורח בינוני בקרב בדרום לבנון.

הלוחמים, שנפגעו מירי נ"ט לעברם, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. במהלך התקרית ירו מחבלי חיזבאללה לעבר הכוח יותר מ-10 טילי נ"ט.

מבית החולים רמב"ם, שאליו פונו הלוחמים, נמסר כי הקצין נותח ואושפז במחלקה לטיפול נמרץ וכי הלוחם נמצא ביחידת הטראומה. עוד נמסר כי רוב פעילות בית החולים מתקיימת מתחת לקרקע, במתחם שבו מאושפזים יותר מ-800 מטופלים.

אתמול, שני לוחמים מחטיבה 401 של השריון, נפצעו באורח בינוני מירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

ברויטרס דווח אחר הצהריים כי חיזבאללה הציבה מחבלים של כוח רדואן בדרום לבנון, כדי להילחם בצה"ל ולהסיג אותו.

על פי הדיווח חיזבאללה הציב חמושים של כוח רדואן בדרום לבנון, זאת כדי לחסום את הטנקים של צה"ל מלהתקדם לתוך לבנון. לפי הדיווח, המחבלים הוצבו בין היתר בעיירה אל-ח'יאם.

בתוך כך הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר היום בהתייחסו להמשך המערכה מול איראן: "זה שישה ימים אנחנו מכים במשטר הטרור האיראני ללא הפסקה".

זמיר הוסיף: "המבצע באיראן תוכנן בחשאיות על-ידי אלפי חיילות וחיילים מהמערכים השונים בכלל צה"ל, ובשיתוף פעולה הדוק עם בעלת בריתנו ארצות הברית. המבצע מתנהל בקצב שקבענו מראש. במהלומת הפתיחה המפתיעה שביצענו בשבת בבוקר, הוטלו עשרות חימושים על שלושה יעדים. ב-40 שניות בלבד חוסלו כ-40 בכירי משטר הטרור האירני, ובראשם מנהיג המשטרה עלי חמינאי".

"טייסי חיל האוויר ביצעו עד כה כ-2,500 תקיפות והטילו יותר מ-6,000 חימושים. בתוך 24 שעות טייסינו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית, והשגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן".