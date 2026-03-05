נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על התקדמות המערכה נגד איראן ואמר כי הוא מרוצה מקצב הפעילות הצבאית נגד המשטר בטהרן.

"צבא ארה"ב, יחד עם השותפים הישראלים הנפלאים, ממשיך למוטט לחלוטין את האויב הרבה לפני לוח הזמנים, וברמות שאנשים מעולם לא ראו קודם לכן", הצהיר טראמפ. "אנחנו משמידים עוד ועוד מיכולות הטילים והרחפנים של איראן בכל שעה, מנטרלים אותם בצורה שאיש לא חשב שאפשרית".

הנשיא פירט את היקף ההרס שספג הצבא האיראני בשלושת הימים האחרונים. "הצי שלהם נעלם. הטבענו להם 24 ספינות בשלושה ימים. זה הרבה ספינות. הנשק נגד מטוסים שלהם נעלם. אין להם חיל אוויר, אין להם הגנה אווירית. כל המטוסים שלהם נעלמו".

"גם הטילים נעלמו. יש ירידה של כ-60% בטילים ושל 64% בשיגורים. ברגע שהם משגרים טיל, בתוך ארבע דקות המשגר נפגע. הם לא יודעים מה קורה בכלל".

בסגנונו הייחודי, לעג הנשיא למצבו של המשטר בטהרן. "אמרתי, חוץ מזה שהכל נעלם, הם במצב מצוין... אז מה נשאר להם? אבל הם קשוחים והם רוצים להילחם".

הוא חשף כי למרות הרטוריקה התוקפנית, בחדרי חדרים המשטר האיראני כבר מחפש מוצא: "הם מתקשרים, הם אומרים: 'איך עושים עסקה?'. אנחנו רוצים להילחם עכשיו יותר מהם".