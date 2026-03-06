מצאו את המשותף לשאלות הבאות: מה גורם לאנשים לשנות עמדות לאורך השנים? מה מחזיק זוגיות בתוך עומס החיים? האם נוסטלגיה משפיעה על חווית החיים וההחלטות שלנו בהווה? ואלו תובנות אנשים מבוגרים היו רוצים להעביר לדור הצעיר?

אלו הן סוג השאלות שמכון המחקר והסקרים "רבדים" בשיתוף ערוץ 7 מבקש להציב במרכז. המכון מתמקד בהבנת עומק של החברה היהודית בישראל, ובפרט של הציבור הדתי-לאומי מכל הסגנונות, האזורים והרקעים, וכעת הוא מזמין אתכם להשתתף בסקרי עומק בנושאים מגוונים, להציע בעצמכם רעיונות לסקרים, ולהשפיע בפועל על השיח ועל קבלת ההחלטות.

בין משתתפי הסקרים ייערכו מדי פעם הגרלות על פרסים משמעותיים, כך שההשתתפות היא לא רק משמעותית - אלא גם מתגמלת.

במכון רבדים מציינים כי המשיבים יוכלו להציע בעצמם רעיונות לנושאי סקרים שמעסיקים אותם ביום-יום. במכון מסבירים כי לא פעם הנושאים המשמעותיים ביותר אינם אלה שמופיעים בכותרות, אלא דווקא השאלות שמתגלגלות בשיחות בין חברים, בשולחן שבת או במקום העבודה. הרעיונות שיישלחו ייבחנו על ידי צוות המכון ויוכלו להפוך לסקרים של ממש, כך שאתם תוכלו לא רק לענות אלא גם לכוון את סדר היום, ולסייע בהצפת תמונת עומק אמינה יותר של החברה הדתית־לאומית לגווניה.

להרשמה לקבלת סקרים ממכון רבדים בשיתוף ערוץ 7 והשתתפות בהגרלות למשיבים לחצו כאן

מאפיין ייחודי נוסף של מכון רבדים, אומרים במכון, הוא הבחירה לעסוק גם בנושאים וברבדי עומק שלא תמיד שואלים עליהם. לא רק "מה דעתך" בשורה הסופית אלא גם למה, או מה השתנה אצלך עם השנים. התוצאות הסופיות מנותחות על ידי צוות מקצועי, ומועברות לגופים, יזמים, עמותות ואנשי ציבור המבקשים להבין טוב יותר את עמדות הציבור כרקע להחלטות.

כך לדוגמה בתחום הפוליטי, הסקרים לא יסתפקו בשאלת ההצבעה, אלא יבדקו היבטים עמוקים יותר של השיח הפוליטי: מה יוצר אמון במנהיגים ומה שוחק אותו, אילו תכונות אנחנו מחפשים בפוליטיקאים ובמנהיגים, ועד כמה אנשים מזהים אצל עצמם שינוי בעמדות לאורך החיים.

גם בתוך המרחב הדתי-לאומי, השאלות נוגעות בעצבים החשופים של החיים המשותפים: עד כמה יש תחושת אמון ולכידות בין הגוונים השונים, מה משפיע על שינוי בזהות הדתית לאורך החיים, ואיך אנשים חווים את המתח - או אולי את ההפריה - שבין העולמות השונים שאליהם הם שייכים: תורה, משפחה, קריירה, חברה וקהילה. לצד שאלות עומק, ייבחנו גם נושאים יומיומיים יותר, כמו מה אנשים הכי אוהבים בעלוני השבת.

להרשמה לקבלת סקרים ממכון רבדים בשיתוף ערוץ 7 והשתתפות בהגרלות למשיבים לחצו כאן

בענייני תורה ומצוות, הסקרים יבקשו לבדוק נושאים כמו הפער בין הרצוי למצוי, כמה זמן אנשים ונשים מקדישים ללימוד תורה ותרומה לקהילה, האם אנשים מחפשים פסיקה חד-משמעית או דווקא רב שמציג לפניהם את השיקולים, איך סביבה חברתית מעורבת מחזקת או מחלישה את הזהות הדתית, או מהו האיזון הרצוי בגיל הנעורים בין בניין רוחני-תורני לבין הכנה לחיים.

לא פחות מסקרנים הם הסקרים בתחום הפסיכולוגיה והחיים האישיים, שייגעו בשאלות אנושיות מאוד: עד כמה הנוסטלגיה לעבר נוכחת בחיינו בהווה, באיזה שלב בחיים חווים את שיא הסיפוק ומה גורם לכך, כמה חשוב לנו להרגיש מוערכים, או עד כמה אנחנו באמת פתוחים לשנות עמדה ומה משפיע על כך.

נושאי משפחה וזוגיות יקבלו גם הם מקום משמעותי, עם שאלות שנוגעות בחיים עצמם: מה באמת חשוב בזוגיות, איך מתקבלות החלטות בבית, מה שומר על הקשר בתוך עומס החיים, ואיך מאזנים בין משפחה, עבודה ואידיאלים גדולים.

לצד זאת, יעסקו הסקרים גם בשאלות רחבות על ערכים ומשמעות: מה נעשה חשוב יותר עם השנים, מה מאבד מחשיבותו, מה אנשים מבוגרים היו רוצים שצעירים יבינו על החיים, ואילו תובנות הם מבקשים להעביר הלאה.

נושאים נוספים שייבדקו: כיצד צריך להיראות הקוד האתי של צה"ל, שאלות של זהות יהודית במרחב הציבורי, החיים בסביבה חברתית הומוגנית או מגוונת, וגם עולם העבודה והפנאי - מה אנשים מחפשים במקום עבודה, מדוע הם מחליפים עבודה, ואיך הם מאזנים ומשלבים בין משפחה, עבודה, פנאי ומנוחה.

אז אם אתם רוצים שקולכם יישמע, להשפיע על השיח הציבורי, להציע בעצמכם רעיונות לסקרים, וגם ליהנות מהזדמנות לזכות בפרסים במאמץ פעוט - מוזמנים להירשם כעת בלחיצת כפתור.