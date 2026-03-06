גל, אלמנתו של רס"ר איתי מורנו ז"ל, לוחם יחידת מגלן שנפל בקרב גבורה מול מחבלים בזיקים במלחמת חרבות ברזל, הודיעה על אירוסיה.

בהודעה שפרסמה כתבה, "זכיתי לגלות שהלב יודע להתרחב ולאהוב עוד, ברוך ה' מאורסים".

מורנו, בן עשרים וארבע, נפל בקרב מול מחבלים בזיקים ימים ספורים לאחר מתקפת השבעה באוקטובר. נפילתו התרחשה שבע-עשרה שנים לאחר נפילת דודו, עמנואל מורנו.

שעה וחצי לפני ההיתקלות הקטלנית בדרום, עוד הספיק איתי לפגוש את אביו שירד לאזור כדי להתנדב.

מדובר היה בפגישה מקרית בין השניים, שאיש מהם לא שיער שתהיה פגישתם האחרונה.