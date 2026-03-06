הרב שמואל אליהו תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה וקרא לה לעזוב את תפקידה, תוך שהוא משבח את פעילותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בראיון בגלי ישראל אמר הרב שמואל אליהו ישירות ליועצת המשפטית: "גברתי, הניחי את המפתחות ולכי הביתה. זה יהיה הכי מכובד".

הרב אליהו הדגיש את העיתוי הרגיש: "ברגעים אלו עם ישראל מאוחד במלחמה. בשעה כל כך חשובה את באה לסכסך בתוכנו ועוד בניגוד לחוק. אנחנו לא צריכים לייצר נקודות מחלוקת, אנחנו צריכים אחדות."

לדבריו, הניסיון לפטר את השר איתמר בן גביר נעשה בניגוד לחוק, "השר בן גביר עושה עבודה טובה, לראשונה מישהו במדינה הזו תופס את המשטרה ואת בתי הסוהר ועושה שם סדר. הוא שם את הממשלה במסלול הנכון. הוא המבוגר האחראי שעושה את העבודה לטובת כל מדינת ישראל".

הרב הוסיף: "אותו את רוצה לפטר?! הלוואי ותעבדי 10% ממה שהוא עובד" ופנה ישירות ליועצת: "את גם שליחת ציבור תטפלי במדינת ישראל, תעשי טוב לישראל".

ביקורת קשה השמיע הרב אליהו: "לא את ולא החברה שלך הפצ"רית שרק עשתה נזק למדינת ישראל ואת מחפה עליה".

לסיום ציין הרב כי "אולי צדקו חברי הממשלה שפטרו אותך, וטעה בית המשפט העליון שחרג מסמכותו והשאיר אותך. ואולי צדקו מי שאמרו בתחילת הדרך שאינם ממליצים על המינוי שלה כי זה גדול עליה". "אני קורא בשם הציבור כולו גברתי, הניחי את המפתחות ולכי הביתה".