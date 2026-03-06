איחוד האמירויות הערביות שוקלת להקפיא נכסים איראניים בשווי מיליארדי דולרים המוחזקים בשטחה, בתגובה למתקפות רחפנים וטילים שביצעה איראן לעבר מטרות במדינה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, מהלך כזה עלול לפגוע משמעותית ביכולתה של טהרן לגשת למטבע חוץ ולרשתות סחר בינלאומיות. הכלכלה האיראנית מתמודדת כבר כיום עם אינפלציה גבוהה ולחצים נוספים על רקע הסכסוך הצבאי.

גורמים באמירויות הזהירו באופן פרטי את איראן מפני האפשרות לנקוט צעדים פיננסיים נגדה, לאחר שיותר מאלף רחפנים וטילים שוגרו לעבר מטרות במדינה.

בדיווח נאמר כי במשך שנים שימשה איחוד האמירויות מרכז פיננסי עבור עסקים ואזרחים איראנים המבקשים לעקוף סנקציות מערביות. אנליסטים מעריכים כי באמצעות מנגנונים פיננסיים שונים הצליחה טהרן להמשיך למכור נפט ולהשתמש בהכנסות למימון תוכניות נשק ופעילות אזורית.

בין הצעדים שנשקלים נמצאים הקפאת נכסים של חברות קש איראניות הפועלות במדינה והגברת הפיקוח על מערכות להעברת כספים מחוץ למערכת הבנקאית הרשמית.