יובל נשיא, שאיבדה את בעלה רס"ן אריאל בן משה ז"ל בקרבות ה-7 באוקטובר, הודיעה השבוע על אירוסיה לבן זוגה, קול קונינסקי.

יובל בחרה לשתף את הבשורה בציטוט משירה של יהודית רביץ: "הייתי לבדי ודרכי אבדה לי ובאת, באת לי בזמן... הבאת חיוך יפה כמו פרח וכוח להאמין".

קונינסקי, בנם של ראש עיריית כרמיאל משה קונינסקי ועו"ד סוזי, הוא רס"ן במילואים בעצמו, שנפצע במהלך קרבות המלחמה.

אמו של קול, סוזי, הגדירה את הרגע כ"ניצחון של הלב והחיים". היא הוסיפה: "אני יודעת שאתם תבנו בית של אהבה, כוח ואור, בית שיודע שגם אחרי הפציעות, הכאבים הקשים בלב ובנשמה הלב עדיין יודע לאהוב ולהתחיל הכל מההתחלה".

גם ראש עיריית קריית ביאליק, אלי דוקורסקי, בירך את הזוג על החלטתם לבנות בית חדש מתוך השברים. "מאושר עבורך יובל ומברך אותך על החלטתך להינשא בשנית. אני מאחל לקול ולך חיים של אושר".

הוא ציין את התמיכה שקיבלה יובל מגלית ולדמן, אמו של אריאל ז"ל, "ממעמקי היגון והשבר האישי החליטה יובל לצמוח ולשקם את חייה. היא קיבלה לכך רוח גבית מגלית ולדמן, אמו של אריאל ז"ל, שהאיצה בה לפתוח פרק ב' בחייה".

רס"ן אריאל בן משה נפל במלחמת חרבות הברזל בקרב על הבית האחרון ברעים, כשנה לאחר נישואיהם ובניית ביתם בקריית ביאליק.