לאחר נפילת רסיסי טיל בעיצומו של יום הפורים בכמה מוקדים בבני ברק, התייחס אתמול הרב יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן, לאירוע בדברים שנשא לשומעי לקחו.

הרב זילברשטיין התייחס תחילה למכלול האירועים בתקופה האחרונה: "יש לנו מהקב"ה הארת פנים כזו גדולה, ממש אין לתאר. אנחנו רואים היום את אצבע ה'. עצם העובדה שאנחנו נשארים בחיים אחרי כל כך הרבה פיצוצים שהיו בלילה הזה", אמר.

באורח נדיר, שיתף את הקהל מחווייתו האישית: "אני ישן בלילה ברמת גן, איזה אזעקות היו הלילה, ללא סוף. כעת אנחנו באים לבית הכנסת ואומרים להקב"ה: גם אם יהיו אזעקות מהיום ועד מחר, אנחנו לא מתפעלים, אנחנו עושים את עבודתך".

תלמידו ומקורבו, הרב משה מיכאל צורן, הציג שאלה: "מה צריך לעשות אחרי מה שקרה פה עם הטיל שנפל, אמנם היו ניסים, אך בכל זאת?"

תשובת הרב הייתה ברורה: "ראשית: זה הרי נס עצום שכולנו נשארנו בחיים. שנית - מה שכאן היה בפשטות, היה פה איזה חטא שגרם לכך".

תלמידי הרב זילברשטיין מציינים כי בשעת הנפילה עצמה אמר הרב למקורביו את דברי רש"י, שאף על פי שהקב"ה הבטיח ליעקב אבינו "ושמרתיך בכל אשר תלך", מכל מקום חשש יעקב אבינו שמא יגרום החטא ולא תתקיים ההבטחה. וכן מבואר במשנה ברורה שגם הזהיר בנטילת ידיים ואינו מתעשר, כהבטחת חז"ל, הוא משום שמעשיו הרעים מעכבים.

לאחר מכן אמר בענווה בפני הקהל: "אנחנו לא יודעים חטא של מי, אולי אני אשם, מסתמא אני אשם".