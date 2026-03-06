משטרת בריטניה עצרה הלילה ארבעה גברים בחשד לסיוע לשירות מודיעין זר. המעצרים בוצעו זמן קצר לאחר השעה 1:00 לפנות בוקר באזורי ברנט ווטפורד.

על העצורים נמנים איראני אחד ושלושה בעלי אזרחות כפולה בריטית-איראנית. הם נעצרו בחשד לעבירה על סעיף 3 לחוק הביטחון הלאומי משנת 2023, במסגרת חקירה של משטרת לוחמה בטרור.

הלן פלנגן, ראש מחלקת השיטור ללוחמה בטרור בלונדון, אמרה: "המעצרים של היום הם חלק מחקירה ארוכת שנים וחלק מעבודתנו המתמשכת לשיבוש פעילות זדונית היכן שאנו חושדים בכך".

פלנגן הוסיפה: "אנו מבינים שהציבור עשוי להיות מודאג, ובמיוחד הקהילה היהודית. כמו תמיד, אני מבקשת מהם להישאר ערניים, ואם הם רואים או שומעים משהו שמטריד אותם, ליצור איתנו קשר".