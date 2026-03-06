פעילויות התקפיות ביהודה ושומרון דובר צה"ל כוחות צה"ל מאוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 96 פעלו במהלך השבוע האחרון במסגרת מאות פעילויות התקפיות ושבעה מבצעים חטיבתיים שונים ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות עצרו הכוחות יותר מ-200 מבוקשים שעסקו בטרור, ובהם יצרני מטענים, סוחרי אמצעי לחימה, מזוהי חמאס, מסיתים לטרור וחשודים שתכננו לבצע פיגועים. בנוסף איתרו הכוחות כ-30 כלי נשק, בהם רובים מסוג M16, אקדחים, כלי נשק מסוג "קרלו", כלי נשק מסוג ציידים וכן כלי נשק מסוג "איירסופט" המשמשים לאימון. לצד זאת אותרו שתי מחרטות לייצור אמצעי לחימה. עוד נמסר כי אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשמונה גדודים במטרה להרחיב את היקף הפעילות המבצעית וההגנה במרחב. במקביל פעלו כוחות אוגדה 96, שתוגברה בגדודי מילואים וכוחות סדירים נוספים, במספר מבצעים התקפיים במרחב העיר יריחו, אל פציל והעוג'ה. במסגרת הפעילות עצרו הכוחות יותר מ-14 מבוקשים החשודים בפעילות טרור. בנוסף נתפסו כ-380 אלף שקלים שיועדו, על פי החשד, למימון טרור. בצה"ל ציינו כי הכוחות הפועלים בפיקוד מרכז, בסדיר ובמילואים, ממשיכים לפעול בהתקפה ובהגנה במטרה לשמור על ביטחון תושבי הגזרה ואזרחי מדינת ישראל.

