הלוחם שהקפיץ צילום: באדיבות המצלם

הרב חננאל אלרן, ר"מ בישיבות הכותל ונחלת בנימין ולוחם בגזרת בנימין, השתתף בטיש פורים בחסידות קרלין יחד עם חסידים עמם הוא שומר על קשר מאז תחילת המלחמה. במהלך האירוע הוזמן לרקוד במרכז הטיש לצד החסידים ואל מול האדמו"ר.

לדבריו, הקשר עם החסידים נוצר סביב התמיכה במשפחות המגויסים ובחיילים. "עם חסידי קרלין היקרים שמשפיעים עלינו ועל משפחות המגוייסים אהבה רבה. קשר חם עם חסידים שם מאז תחילת המלחמה מהם ממש מחבקים אותי עם דמעות של התרגשות כשנפגשים", מספר הרב אלרן.

עוד סיפר כי במהלך הטיש הוכנסו אל האדמו"ר ולאחר מכן הוזמן לרקוד במרכז המעגל. "הכניסו אותנו לאדמו"ר ואז לרקוד באמצע הטיש שכולם מסביב ממש התלהבו. אמרו לי אחרי זה: זכיתם לשמח את כולם".

לדבריו, החסידים אף בישלו ושלחו משלוחי מנות רבים לחיילים באזור. "כשאומרים תודה הם עונים התודה היא לכם האהבה הזו למי שמוסר את הנפש למען הזולת היא דבר פשוט".

הסרטון מהריקוד בטיש הופץ ברחבי העולם היהודי, כולל בארצות הברית ובאנגליה. התגובות שהתקבלו היו מרגשות במיוחד והדגישו את הצמא לחיבור בין המגזרים ולאהבה בין חלקי העם.