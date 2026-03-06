נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הורה לפני זמן קצר (ו') להקפיא בשלב זה את החלטת ממלא מקום נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ, להעביר את סמכויותיו הניהוליות של מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל יהודה כהן למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן.

הצו הארעי ניתן במסגרת עתירה שהגיש יהודה כהן לבג"ץ נגד החלטת ממלא מקום הנציב, וכן נגד ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה, השר לשירותי דת יריב לוין ומנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן.

בהחלטתו קבע עמית כי בשלב זה תוקפא כניסתה לתוקף של החלטת ממלא מקום הנציב בנוגע להעברת הסמכויות, וזאת עד למתן החלטה אחרת בעתירה.

עוד הורה בית המשפט כי המשיבים יגישו תגובה לבקשה למתן צו ביניים עד ליום 15 במרץ 2026. בתגובה נדרשו המשיבים להתייחס בין היתר לטענה שלפיה ההחלטה התקבלה מבלי שנבחנה תגובת כהן מראשית החודש.